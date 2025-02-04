Ліквідація наслідків триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську ОВА та Суспільне.

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Що відомо про атаку на Ізюм

Ракета в Ізюмі влучила в адмінбудівлю, є щонайменше 5 поранених та загиблі. Про це розповів міський голова Валерій Марченко.

Пошкодило саму адмінбудівлю, ще одну адмінбудівлю, яка розташована поруч, багатоповерхові будинки. Військових тут не було. Це будівлі, в яких працювали наші служби: податкова, соцзахист, казначейство. Загинули цивільні люди, мабуть, вони були біля паспортного столу. П'ятеро поранених госпіталізовані в середньому стані, інші з легкими пораненнями. Попередній удар по місту був понад три місяці тому,

– сказав Марченко

Ще 1 людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває. Пошкоджено також п'ятиповерховий житловий будинок. На місці працює екстрена медична допомога та кінологічна служба, додав Олег Синєгубов.