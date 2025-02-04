Ликвидация последствий продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую ОГА и Суспильне.

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Что известно об атаке на Изюм

Ракета в Изюме попала в админздание, есть по меньшей мере 5 раненых и погибших. Об этом рассказал городской голова Валерий Марченко.

Повредило само админздание, еще одно админздание, которое расположено рядом, многоэтажные дома. Военных здесь не было. Это здания, в которых работали наши службы: налоговая, соцзащита, казначейство. Погибли гражданские люди, видимо, они были возле паспортного стола. Пятеро раненых госпитализированы в среднем состоянии, остальные с легкими ранениями. Предыдущий удар по городу был более трех месяцев назад,

– сказал Марченко

Еще 1 человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается. Поврежден также пятиэтажный жилой дом. На месте работает экстренная медицинская помощь и кинологическая служба, добавил Олег Синегубов.