Удар нанес серьезные разрушения, под завалами находится человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Какие последствия атаки на Изюм

Согласно обнародованной информации, враг ударил по центральной части города. По последним данным, количество пострадавших в результате ракетной атаки противника увеличилось до 20 человек. Еще один человек находится под завалами.

Ликвидация последствий продолжается. Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом,

– говорится в сообщении Синегубова.

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По его словам, сейчас на месте работают спасатели, экстренная медицинская помощь, а также кинологическая служба.