К этому нарушители долго и тщательно готовятся, учитывая все мелочи, однако забывают о самом главном – безопасности. С начала 2024 года только в Винницкой области пограничники задержали более трех сотен человек, которые пытались незаконно попасть в Молдову. Многим из них спасли жизнь. Подробнее о разоблачении схемы побега в Молдову расскажет 24 Канал в рамках программы "Граница.UA".

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Как "пловцы" аргументируют свой побег

На первый взгляд кажется, что до берега соседней Молдовы всего несколько десятков метров. Именно поэтому смельчаки частенько выбирают именно Днестр, чтобы пересечь границу. Их не останавливает ни сильное течение, ни ледяная вода, ни риск погибнуть.

К сожалению, мужчин, которые ищут возможности добраться до соседней Молдовы такой риск не останавливает. Преимущественно они действуют самостоятельно, но часто среди смельчаков – немало жертв мошенников. Так называемую "помощь" предлагают в социальных сетях и на закрытых телеграм-каналах.

Берут средства, приводят к любой реки, даже до Днестра и человек должен сам плыть,

– сказал первый заместитель начальника отдела "Могилев-Подольский" Юрий Гаврильченко.

К тому же попасть на тот берег – удовольствие не из дешевых. Необходимо приобрести гидрокостюм, ласты, надувные лодки и наконец – оплатить пакет "услуг" под условным названием "побег". Стоимость такого удовольствия от 7 до 12 тысяч долларов.

Аргументация шла таким образом, что работы нет в Украине, официально устроиться нет возможности и они едут на работу. Есть такие семьи мужчин, которые выехали в начале полномасштабного вторжения и они к своим семьям направляются,

– отметил Гаврильченко.

Пограничники задерживают "пловцов" чуть ли не ежедневно. Случалось, что пограничная лодка едва успевала пришвартоваться к берегу и снова вызов.

На подготовку к такому заплыву у будущего нарушителя уходит от 1-го до 3-х месяцев. Как принято говорить в военных – тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным, даже на других реках. Однако даже с хорошей физической подготовкой укротить Днестр – опасная выдумка.

БПЛА в помощь

Оператор БПЛА Федор Печак рассказал, что на Днестре без глаз в небе – не обойтись. Дроны помогают пограничникам наблюдать за нарушителями еще на этапе подготовки.

Преимущественно помогает в ночное время суток, с помощью тепловизора мы обнаруживаем подготовку к незаконному пересечению государственной границы и можем вовремя отреагировать на изменение обстановки и выслать моторную лодку на перехват нарушителя,

– отметил оператор БПЛА.

По словам Федора, среди его задержанных – на вторую попытку не решался никто.