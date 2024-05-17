К сожалению, спасти удалось не всех. При этом пограничники, вызволяя из воды очередного "пловца", нередко и сами рискуют жизнью. Больше о попытках мужчин сбежать за границу через неугомонную Тису расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Опасная река

Система заграждений, мощные видеокамеры и пограничные патрули – так сегодня выглядит Тиса в Закарпатье. Однако несмотря на предостережения, люди все равно бросают вызов бурному течению.

В частности, в апреле пограничный наряд спас двадцатичетырехлетнего парня, попавшего в водяную ловушку. Его вытащил на берег курсант-стажер пограничного вуза.

Умелые действия, физическая подготовка на высоком уровне. Так курсанту удалось и вытащить гражданина, и уберечь его жизнь,

– рассказал Олег Селезнев, начальник отделения инспекторов пограничной службы "Великий Бычков".

Потерпевший тогда признался: заплатил за переправку две с половиной тысячи долларов. Впрочем, это лишь часть истории. Потому что той ночью пограничники боролись за жизнь еще одного парня. К сожалению, без успеха. Его тело ищут до сих пор.

"Поднималось очень сильное течение, ночное время и само место было очень глубокое. Мы приняли решение отправляться к нему ближе в воду, чтобы попытаться все же своими силами его зацепить и вытащить на берег. Попробовали мы и шнурами зацеплять, но у этого человека не оставалось сил. Во время большого течения, на большой глубине в том месте, у меня уже не было шансов спасти этого человека", – отметил Олег Селезнев.

Пограничники говорят: спасательные операции проводят постоянно. Потому что получая с клиента в среднем по 5 тысяч долларов, проводники никогда не сообщают им о рисках.

Мужчин не предупреждают об опасности

В Мукачевском пограничном отряде отметили, что чаще всего мужчин не предупреждают ни о том, какая опасность ждет их в реке, ни как трудно преодолевать саму горный участок границы.

Мужчинам очень часто обещают, что это будет беспрепятственное пересечение в пунктах пропуска. Но когда они приезжают на Закарпатье, им рассказывают, что что-то там не получилось, поэтому – придется пересекать границу по реке. Причем для того, чтобы мужчины не видели, насколько эта река широкая, полноводная, переправщики пытаются организовывать такие переходы именно в темное время суток, чтобы их клиенты не отказались от этой попытки,

– отметила Леся Федорова, пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда.

К сожалению, часто эти люди на другой берег не попадают.

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Недавно на участке одного из пограничных подразделений установили мощную видеокамеру. За 3 месяца ее работы уже удалось задержать около двух десятков нарушителей. И, возможно, уберечь их от гибели.

Эта камера дает нам возможность патрулировать на все 360 градусов как в дневном режиме, так и в ночном. Потому что нарушители идут как днем, так и ночью – мы должны быть всегда начеку,

– отметила Татьяна Загороднюк, пограничница.

За прошлый год оперативники Мукачевского пограничного отряда ликвидировали 63 канала незаконной переправки мужчин за границу. Около сотни организаторов и исполнителей объявили о подозрении в совершении преступления. Впрочем, только тринадцать из них получили судебные приговоры. Большинство освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком.

А это означает, что жертв в пограничье может стать больше. Ведь, безнаказанность, как известно, порождает новые преступления.