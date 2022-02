Ще понад 66 тисяч українців вакцинували проти коронавірусу

В Україні за добу 16 лютого вакцинували проти коронавірусу ще 66 тисяч людей. Більшість з них отримали друге щеплення.

Добова статистика вакцинації

Зокрема, першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей. Відомо, що додаткову дозу отримали 606 людей, а бустерну дозу – 18 024 людини.

Щеплення проводили 960 мобільних бригад з імунізації, 3279 пунктів щеплення та 423 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина.

За даними МОЗ, в Україні отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини.

Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,

Coronavac – 4 981 201,

AstraZeneca – 1 638 634,

Moderna – 1 536 835,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Нове дослідження опубліковане у The New England Journal of Medicine, показало, що імунна відповідь після перенесеного COVID-19 гірше захищає від штаму Омікрон, ніж від попередніх варіантів вірусу. Натомість вакцинація є ефективнішим способом захиститись від ускладнень коронавірусу.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу