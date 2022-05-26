Зараз, коли перед усією країною щодня стоїть завдання, як буквально пережити наступний день, ставити питання, що буде за пів року — вкрай складно. Але критично необхідно.

Зима близько

Особливо якщо це питання, розв'язання якого потребує тривалої підготовки. Так-так, я про наступний опалювальний сезон. Що буде наступної зими з опаленням?

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Ми вкрай непросто пройшли останній опалювальний сезон: пyтiнський шантаж та запізніла реакція влади на енергетичну кризу — змушувала нас сподіватися лише на теплу погоду. А сподівання на погоду — це дуже погана стратегія. І те, що вона спрацювала минулої зими — геть не гарантує, що спрацює наступної. Тим паче тепер загальна ситуація для України в рази складніша. Отже, які головні виклики підготовки до наступної зими?

Ціна

Повномасштабна війна Росії на знищення України — продовжила безпрецедентну енергетичну кризу у світі. Попри сподівання аналітиків на ціну 600 доларів за тисячу кубометрів газу, реальні котирування стабільно стрибають довкола 1000 доларів за тисячу кубів. І Україні потрібно цей газ закуповувати на міжнародних ринках.

За плановими розрахунками "Нафтогазу", для проходження наступної зими нам потрібно закупити (окрім власного видобутку) приблизно 4,5 мільярда кубометрів газу — на суму під 190 мільярдів гривень. Потрібно звідкись брати такі гроші, адже ціна для населення у моделі ринку фактично зафіксована на рівні 8 гривень за кубометр. При цьому — кожна шоста частина спожитого газу вартуватиме 30 – 45 гривень за кубометр.

Дефіцит коштів на закупівлю газу в основному покриватиметься з бюджету: це стосується як прямого відшкодування різниці в тарифах за механізмом покладання спеціальних зобов'язань, так і погашення боргів теплокомуненерго та фірташівських газзбутів.

На все про все — понад 200 мільярдів гривень коштів платників податків. І все одно сформується чистий дефіцит у 21 мільярд гривень, які теж потрібно якось покривати. Для розуміння, за весь 2022 рік (але ще до повномасштабної війни) планувалося зібрати 150 мільярдів гривень з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Або ще одне порівняння — ця сума приблизно дорівнює усім витратам на середню освіту в Україні.

Тобто, реальна ціна "низьких тарифів" — це більше ніж усі сплачені податки працівниками із чесно зароблених зарплат або приблизно стільки, скільки ми витрачаємо на школи. Просте нагадування, що ніщо не береться нізвідки й не зникає в нікуди.

Звідки газ

Але навіть якщо мати гроші на покриття дефіциту — треба зрозуміти, де газ купити. Ми розуміємо, звідки брався абстрактний "газ, куплений на європейських ринках". З Рociї. Зараз газу на європейських ринках буде суттєво менше, а ціна — стане суттєво вищою. До цього теж треба завчасно готуватися.

Тому нам потрібно терміново розв'язувати питання: як пройти цю зиму. Як ми закачуватимемо газ? Звідки взяти ресурс на це?

Ці питання не можуть чекати місяці, поки "припече". Я дуже не хочу, щоб у жовтні ми хапалися за голови, бо немає, звідки брати газ, або немає, за що його купувати. Це може обернутися зниженням температури опалення, перебоями з ним, або "вимушеним", в авральному режимі підвищенням тарифів.

Потрібна кооперація з міжнародними структурами для розв'язання фінансової складової, а також координація з Європою в логістиці та мінімізації ризиків кpeмлiвських провокацій. Пам'ятаймо, що газова війна Пyтiна інтегрована в його цивілізаційну війну, націлену на поглинання України та розбрат всередині Західного світу.