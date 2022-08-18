Самоізоляція путіна може бути його свідомою метою, – політичний психолог

Глава кремля владімір путін свідомо хоче перебувати у самоізоляції від світу, позаяк це позбавить його від багатьох стресових факторів. Для російського диктатора це зрозуміліші й комфортніші умови перебування.

путін ізолював від світу не лише себе, але всю країну та найближче оточення. Про це 24 каналу розповів політичний психолог, консультант і бізнес-тренер Валентин Кім.

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путін свідомо йде до самовигнання

Фахівець вважає, що путіну зараз життєво необхідно переконати себе у своїй правоті.

Він, можливо, йде до самовигнання – до самоізоляції. Для нього це більш комфортний стан. Він розуміє, що позбувається величезної кількості стресових факторів,

– пояснив консультант.

На його думку, це прийнятні умови для глави кремля, з огляду на те, що йому немає потреби домовлятися, зустрічатися і виглядати "не дуже впевнено" на тлі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана або президента Франції Еммануеля Макрона, який молодший, жвавіший і симпатичніший за нього.

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Кругова порука в путінському оточенні

Кім переконаний, що сьогодні путін позбувається великої кількості стресових факторів, пов'язаних також і з власним оточенням.

Він же не сам ізольований, бо він ізолював всю країну... Ізолював, що найголовніше для нього, і всю свою верхівку. Ніхто з його оточення не може вести самостійну гру. Бо всі вже заляпані тим лайном, яке він намагається кидати у світ. Всі його міністри, генерали й пропагандисти – вони всі скоїли злочини й розуміють, що у них немає іншого шляху, як йти з ним,

– пояснив співрозмовник.

За його словами, ізоляція частково вигідна путіну, позаяк за її допомогою він може поводитись впевненіше.

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