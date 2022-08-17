Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що не лише про путіна йдеться у питанні використання тактичної ядерної зброї – там ланцюжок із людей, які також відповідатимуть за наслідки своїх дій.

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"Він не піде на це, знаючи про ймовірні наслідки. А все решта – що ще не застосували проти України, здається всі межі росіяни вже перетнули", – стверджує Фейгін.

Тому з точки зору засобів чи зброї, яку може застосувати путін – цього мало, він дуже бідний,

– переконаний правозахисник.

А щодо ударів по "центрах прийняття рішень", каже Фейгін, що, вдарять по Банковій? Ну, можуть завдати такий удар. Знов таки, після цього, може вибухнути будівля фсб у бєлгородє, наприклад.

"Це все дуже гострі рішення і на мою думку, воєнне командування рф враховує це все", – зазначає Фейгін.

За його словами, путін втрачає авторитет, це безперечно. Але коли він розпочинав цю війну, він справді розраховував на "захват за 3 дня", додає правозахисник.

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"Навряд кремлівський диктатор гадав, що за пів року, війна перейде у таку фазу, коли обстрілюватимуть об’єкти у Криму. путін щиро вірив у те, що нічого такого не трапиться, а коли відбулась "бавовна" у Криму, то виявилось, що готового рішення немає", – резюмує фахівець.