Окрім того, Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом. Він відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України. Про це Міноборони написало 17 серпня.

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Найважливіші аеродроми росії в Криму є в Джанкої та Гвардійському

Джанкой і Гвардійське є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму,

– мовиться в повідомленні.

У Міноборони вважають, що російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму. Адже півострів функціонує як тиловий район для окупації.

Вибухи в Криму

16 серпня у Криму лунали вибухи. Вранці серія "бавовни" була на складах боєприпасів та трансформаторній підстанції біля Джанкоя. Через вибухи пошкоджень зазнала і залізниця. Вона мала для росії стратегічне значення: нею окупанти перекидали свою техніку на Південь України.

Згодом стало відомо про вибухи у Гвардійському. Місцеві жителі розповіли, що дим було видно над військовим аеродромом. Відомо, що там росія розміщувала 37-й змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї: 12 Су-24М і 12 Су-25 СМ.

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