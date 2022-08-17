Кроме того, Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом. Он играет немаловажную роль в обеспечении российских операций на юге Украины. Об этом Минобороны написало 17 августа.

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Важнейшие аэродромы россии в Крыму – в Джанкое и Гвардейском.

Джанкой и Гвардейское являются домом для двух важнейших военных аэродромов в Крыму,

– говорится в сообщении.

В Минобороны полагают, что российское командование, скорее всего, будет все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму. Ведь остров функционирует как тыловой район для оккупации.

Взрывы в Крыму

16 августа в Крыму раздавались взрывы. Утром серия "хлопка" была на складах боеприпасов и трансформаторной подстанции у Джанкоя. Из-за взрывов повреждена и железная дорога. Она имела для россии стратегическое значение: по ней оккупанты перекидывали свою технику на Юг Украины.

Впоследствии стало известно о взрывах в Гвардейском. Местные жители рассказали, что дым был виден над военным аэродромом. Известно, что там россия размещала 37-й смешанный авиаполк военно-воздушных сил и две эскадрильи: 12 Су-24М и 12 Су-25 СМ.

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