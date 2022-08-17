Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что не только о путине идет речь в вопросе использования тактического ядерного оружия – там цепочка из людей, которые также будут отвечать за последствия своих действий.

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"Он не пойдет на это, зная о возможных последствиях. А все остальное – что еще не применили против Украины, кажется все границы россияне уже пересекли", – утверждает Фейгин.

Поэтому с точки зрения средств или оружия, которое может применить путин – этого мало, он очень беден,

– убежден правозащитник.

А по ударам по "центрам принятия решений", говорит Фейгин, что ударят по Банковой? Ну, могут нанести такой удар. Опять же, после этого может взорваться здание ФСБ в Белгороде, например.

"Это все очень острые решения и по моему мнению, военное командование россии учитывает это все", — отмечает Фейгин.

По его словам, Путин теряет авторитет, это бесспорно. Но когда он начал эту войну, он действительно рассчитывал на "захват за 3 дня", добавляет правозащитник.

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"Вряд ли кремлевский диктатор думал, что через полгода, война перейдет в такую фазу, когда будут обстреливать объекты в Крыму. путин искренне верил в то, что ничего такого не случится, а когда произошел "хлопок" в Крыму, то оказалось, что готового решения нет", – резюмирует специалист.