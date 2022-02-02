Що робити, якщо Дія не підтягує сертифікат про бустерне щеплення

COVID-сертифікат не оновиться автоматично при отриманні третьої (бустерної) дози щеплення проти коронавірусу. Його потрібно заново згенерувати.

Як отримати новий сертифікат про вакцинацію

Щоб отримати новий сертифікат, потрібно ще раз надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна в той же день, коли зробити бустерне щеплення проти COVID-19.

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Для його генерації в Дії у розділі "Послуги" потрібно створити запит на отримання нового сертифікату,

– пояснили у МОЗ.

Якщо лікар, який проводив щеплення, вніс дані правильно, то новий сертифікат з'явиться.

У застосунку будуть відображатися два сертифікати – новий та старий.

Усе зробили – сертифіката немає

У випадку, коли сертифікат про третю вакцину після цих дій не з'являється, а програма продовжує генерувати тільки два попередні COVID-сертифікати, ймовірно, при внесенні даних пацієнта в електронну систему зробили помилку.

Щоб виправити помилку, у МОЗ порадили звернутися до лікаря, який робив щеплення, та разом із ним перевірити чи правильно внесені дані до електронної системи охорони здоров'я.

Лікар має зробити запис про бустер таким чином:

вказати, що це ревакцинація,

перша доза з першої,

а причина вакцинації: щеплення за станом здоров'я (планово).

Нагадаємо, з 1 лютого люди, які отримали третю дозу COVID-вакцини, можуть згенерувати сертифікат у Дії. Термін дії сертифіката – 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.

Як отримати бустерне щеплення

МОЗ дозволило бустерне щеплення для усіх, у кого від дня отримання другої дози COVID-вакцини, минуло принаймні 6 місяців (для людей з імунодефіцитом – від 3 до 6 місяців).

Схема запису на бустер не змінилась. Ви можете зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації або ж записатись на щеплення через застосунок Helsi чи на сайті системи.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу