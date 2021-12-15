Що таке патоген та до чого тут COVID-19

Час від часу у світі з'являються нові хвороби. З 1940 року епідеміологи зафіксували понад триста нових інфекційних недуг, більшість з них є зоонозами – патогенами, які передаються до нас через тварин.

У книзі 2014 року "Воно заразне" описали таких 2 віруси.

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Вірус Hinax

У 1999 році фермери-свинарі з Малайзії почали заражатися дивним недугом. По симптомах (в одних – важке дихання, а в інших – енцефаліт) ця хвороба була схожа на японський енцефаліт, але ним заражалися і ті, хто мав щеплення від нього.

Відповідно їх заражало щось інше. Пізніше також стало зрозумілим, що вірус поширювався і на свиней, і на їх господарів.

Епідеміологи почали шукати первинне джерело вірусу і виявили, що Hinax переносили кажани (вид – крилани).

Крилани мешкали у джунглях на деревах, які з часом повирубували. Колишні "домівки" фермери перелаштували на місця для вирощування свиней та інших свійських тварин.

Все було б нічого, якби крилани не залишили свої фекалії (деякі були з інфекцією) у свинячих загонах, що і зумовило передачу хвороби від кажанів свиням, а від них людям.

ТГРС (Тяжкий гострий респіраторний синдром) або SARS-CoV

У 2002 році від невідомого "грипу" помер китайський фермер. Ця хвороба почала активно поширюватися і дійшла аж до Гонконгу.

Через це вчені почали бити на сполох та силувалися розпізнати новий недуг. Ним виявився – коронавірусний ТГРС. Первинним джерелом хвороби були кажани, які передали коронавірус куницям, а вони людям.

До теми Як антивакцинатори змінюють думку

Спалах ТГРС припав на квітень 2003 року. Один інфікований міг заразити 16 людей. Попри такий високий рівень зараження, лікарям вдалося зупинити поширення хвороби за допомогою простого методу виявлення хворого та його ізолювання.

Загалом, у 2003 році було інфіковано понад вісім тисяч людей, з яких померло 775.

Як ви думаєте, якби у 2003 році почалася пандемія, чи медицина та людство було б більш готовими до цього?