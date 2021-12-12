Нещодавно такий випадок трапився із відомим польським антивакцинатором Жераром Вольскі із Закопане, який захворів на COVID-19 і був госпіталізований до місцевої лікарні.

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Антивакцинатор опинився у лікарні

Жерар Вольскі – активіст, який боровся проти "санітарної сегрегації", закликав усіх не робити вакцини проти COVID-19. Натомість сам опинився у лікарні.

"Я вже був у критичному стані", – написав він на своїй сторінці у Facebook, закликаючи друзів зробити щеплення від коронавірусу.

Свою боротьбу з вірусною інфекцією SARS-CoV-2 він описує як "10 днів подорожі до воріт пекла".

"10 днів пекла, 10 днів страху і життя - в усвідомленні того, що наступна втрата свідомості може бути останньою…", – пише пан Вольські. Жерар Вольські змінив свою думку щодо вакцинації, усвідомивши усі наслідки та загрози.

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На що розраховують антивакцинатори

Прочитавши цю історію, надіюся, що в Україні хтось-таки змінить свою думку, якщо вона проти вакцинації, й все-таки вакцинується.

Для мене антивакцинатори – це умовно люди, які їдучи за кермом авто, перевищують швидкість, не вмикають поворот чи фари, не прищіпають пасок безпеки. Не знаю, на що надіються такі люди: чи на долю, чи на Бога…

На жаль, сьогодні такі реалії, що люди, які не вакцинуються, автоматично є у більшій зоні ризику захворіти, ніж ті, хто вакцинувався.