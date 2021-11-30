"Омікрон" похідна від 15-ї літери грецького алфавіту.

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Назва нового варіанту COVID-19 була дана в обхід 13-ї "ню" та 14-ї "ксі" літер, оскільки у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) хотіли уникнути незручностей для носіїв англійської та китайської мов.

Пояснення ВООЗ наводить Associated Press.

Експерти ВООЗ пропустили літери "ню" і "ксі", які були на черзі, тому що перша надто співзвучна з англійським словом new (новий), щоб викликало складнощі для сприйняття, адже поряд стояли б два дуже схожі за звучанням слова і люди думали б, що йдеться про новий варіант коронавірусу, а не про його назву.

Друга схожа на поширене китайське прізвище (одним з його носіїв є чинний очільник держави – Сі Цзіньпін – ред.) . Китай і так знаходиться в центрі суперечок про походження коронавірусу.

Таким чином, назва нового варіанту COVID-19 "ксі" могла викликати "ненавмисну ​​"антикитайську" реакцію в ЗМІ", пише Corriere della Sera.

ВООЗ зазначає, що, даючи позначення хворобам та вірусам, завжди намагається уникати "образ для будь-якої культурної, соціальної, національної, регіональної, професійної чи етнічної групи".