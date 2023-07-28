Обережно, деталі шокують: які звірства серед "своїх" відбуваються у російській армії

Російська армія, яка колись претендувала на звання "другої у світі", епічно провалилася, розпочавши війну з Україною. Військові країни-терористки шокували весь цивілізований світ своєю жорстокістю й стали втіленням зла. Деталі, про те, що відбувається у російській армії, серед "своїх" – моторошніші за сценарії фільмів-жахів.

У розпорядження джерел 24 Каналу потрапили два відео – з телефона вагнерівця, якого ліквідували на Бахмутському напрямку. Моторошні кадри зняли взимку та навесні 2023 року. Вони яскраво ілюструють, яке варварство відбувається у "другій армії світу", й вкотре доводять, що цивілізованість та Росія – антоніми.

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Вагнерівці катують та вбивають "своїх"

Перше відео ми не можемо публікувати з етичних міркувань. На цих кадрах зображено, що зробили з вагнерівцем його "товариші". Окупанта спершу тривалий час катували, а тоді – вбили. Тіло ворога нагадує решето – через кількість ножових поранень. Мороз лише посилював страждання. Окрім того, цьому вагнерівцю, вочевидь, ще живцем підпалили бороду й обсмалили волосся. Можливо, таким способом варвари намагалися його "зігріти".

Розправа над вагнерівцем відбулася у січні цього року. Вбивство скоїли 6 вагнерівців. Згодом винних "покарали". Процес знімали на відео.

Вагнерівці шокують своїми божевільними знущаннями

На другому відео видно, як вагнерівці знущаються з групи "товаришів". "Не пощастило" шістьом з них. Їх спершу вмивають у сечі та змушують її пити, а тоді – одного з "піддослідних" ув'язнюють у глибокій ямі. Першого з них кидають тоді, а інших заставляють стрибати прямісінько на нього.

Що відбувається далі, не зафільмовано. Водночас, можна припустити, що ці вагнерівці, точніше їхні тіла, й досі перебувають у тій ямі.

Як вагнерівці знущаються зі своїх: дивіться відео +21

Пригожин заохочує звірства

Вже неодноразово світ отримував докази того, що вагнерівці катують та вбивають "своїх". Одним зі способів страт для терористів з ПВК "Вагнера" є кувалда. Її з написом "на випадок важливих переговорів" знайшли вдома у ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина.

Окрім того, вдома у Пригожина виявили фото відрубаних голів. Вочевидь, жорстокість вагнерівців "надихає" нелюда Пригожина.