Критикував уряд: чим займався Джек Тейшейра, якого підозрюють у витоку даних Пентагону

Військово-повітряні сили США оприлюднили дані про службу військовослужбовця 1 класу Джека Тейшейри. Чоловік був заарештований 13 квітня у зв'язку з витоком секретних розвідувальних даних.

Затриманий у США Тейшейра – військовослужбовець Національної гвардії Військово-повітряних сил США штату Массачусетс. Він вступив на службу у вересні 2019 року.

Дивіться також "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ

Тейшейра був IT-фахівцем

Військовий відповідав за роботу комунікаційної мережі ВПС США. За словами представників ВПС, завдання фахівців з кібернетичних транспортних систем полягає в тому, щоб забезпечити правильну роботу "величезної глобальної мережі зв'язку" служби.

Звання військовослужбовця 1 класу – це третє військове звання, яке отримує військовослужбовець за контрактом. Тейшейра отримав одну медаль за досягнення у військово-повітряних силах, що є відносно стандартною нагородою для військовослужбовців такого віку і звання.

Тейшейра був заарештований у штаті Массачусетс. Генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив, що він був заарештований у зв'язку з ймовірним несанкціонованим вилученням, зберіганням і передачею секретної інформації з питань національної оборони.

Затриманий був лідером групи в онлайн-чаті, де публікували дані

Як пише The Guardian, Тейшейра був лідером групи в онлайн-чаті, де з кінця минулого року до березня були вперше завантажені сотні фотографій секретних документів.

Онлайн-група називала себе Thug Shaker Central і складалася з 20 – 30 молодих людей і підлітків, яких об'єднувало захоплення зброєю, військовим спорядженням і відеоіграми. Расистські висловлювання були спільною рисою групи.

За словами неповнолітнього члена групи, їхній лідер "мав негативне уявлення про уряд", зображуючи уряд і особливо правоохоронні органи та спецслужби як репресивну силу. Джек Тейшейра говорив про "перевищення влади".

Підліток також розповів, що спілкувався з Тейшейрою за кілька днів до арешту, і зазначив, що він "здавався дуже розгубленим і таким, що не знає, що робити".

"Він повністю усвідомлює, що відбувається і які можуть бути наслідки. Він просто не впевнений, як вирішити цю ситуацію... Здається, він дуже засмучений цим", – сказав підліток.

У своєму останньому повідомленні одногрупникам Тейшейра сказав "триматися тихо та видаляти будь-яку інформацію, яка може стосуватися його", включаючи будь-які копії секретних документів.

Тейшейра – релігійний чоловік

"Голос Америки" пише, що The Washington Post та The New York Times у своїх розслідуваннях вказують на те, що Тейшейра – релігійний чоловік, який захоплюється зброєю та спортивними машинами, а також компʼютерними іграми.

Його товариші описують його погляди як лібертаріанські та звертають увагу, що той критикував уряд США за "зловживання владою" та "приховування правди".

Генерал у відставці Марк Гертлінг пояснив, що Тейшейра був IT-фахівцем, і завдяки цьому міг мати доступ до різного роду інформації, в тому числі таємної.

Тейшейра був одинаком: що про нього кажуть однокласники

Однокласники розповіли, що Тейшейра іноді одягав у школу камуфляж, носив із собою "книгу про зброю розміром зі словник" і поводився так, що це викликало занепокоєння у деяких учнів, пише CNN.

"Багато хто ставився до нього насторожено", – каже Брук Клітеро, яка навчалася з Тейшейрою в середній та старшій школі.

"Він був швидше одинаком, а його захоплення війною та зброєю багатьох відштовхувало", – сказав Джон Пауелл, який також навчався з Тейшейрою в середній та старшій школі.

За його словами, він пам'ятає його як приємну і тиху дитину, яку іноді дражнили і "у нього було не так багато друзів".

Згідно з державними документами, Тейшейра виріс у передмісті Провіденсу, штат Род-Айленд. Він навчався у середній школі Дайтон-Рехобот у Массачусетсі, яку закінчив у 2020 році.

Пауелл згадує, що Тейшейра іноді носив з собою підручник про військові машини, танки, літаки та підводні човни – і з ранніх років захоплювався всім, що "пов'язане з військовими".

Він мав твердий намір вступити на військову службу, навіть будучи дитиною,

– сказав Пауелл.

Інші учні, які попросили не називати їхніх імен, сказали, що вони відчули загрозливіший настрій від Тейшейри, який, за їх спогадами, робив зауваження, які вони вважали расистськими, або бурмотів принизливі слова про людей під ніс.

Один учень згадав, що наступного дня після масової стрілянини у Лас-Вегасі у 2017 році він з'явився до школи у футболці із зображенням гвинтівки AR-15.

За словами ще однієї колишньої однокласниці, Тейшейра не поводився так, щоб "люди відчували необхідність повідомити про нього", але змушував її нервувати.

Також вона сказала, що сприймала його захоплення військовими як форму американського націоналізму і тому була здивована звинуваченнями на його адресу.

"Я не думала, що він здатний зробити щось подібне", – сказала вона.