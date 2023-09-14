Імпічмент Байдена: що задумали республіканці та які ризики це створює для України

Республіканці у Конгресі США анонсували початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Головним ініціатором розгляду виступає республіканець і спікер Палати представників Кевін Маккарті.

Республіканці наполягають на тому, що у них нібито є неспростовні докази корупційної діяльності родини Байдена. Що замислили республіканці, наскільки високий політичний ризик для України – розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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У чому звинувачують Байдена

Палата представників Конгресу США 12 вересня анонсувала початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті.

За словами Маккарті, розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента США. Спікер Палати представників сказав, що існують "серйозні та перевірені" звинувачення щодо поведінки президента й нібито всі ці звинувачення "малюють картину корупційної культури".

Якщо ж більш конкретизувати, то, за словами Маккарті, розслідування зосередиться на тому, чи отримував Байден вигоду від ділових угод свого сина Хантера Байдена.

Фактично мова йде про "зловживання впливом". Тобто Маккарті натякає на те, що нібито Байден, маючи високу посаду, міг допомагати своєму синові.

До чого Україна в історії із сином Байдена

Якщо спростити, то президента звинувачують в тому, що його син – Хантер Байден – заробляв мільйони доларів, зокрема і в Україні, не тому, що він фахівець, а тому, що його батько працює у Білому домі.

Цю історію вже обговорювали мільйони разів і жодного разу так і не довели ці звинувачення. Свого часу Трамп навіть намагався натиснути на президента Зеленського, аби той допоміг у розслідуванні проти Байдена.

Зокрема, всі звинувачення базуються на тому, що раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Хантер Байден, імовірно, розповідав секс-працівниці, що російські "наркоторговці" вкрали один із його ноутбуків у Лас-Вегасі 2018 року, де було багато доказів.

Нібито вони це зробили з метою шантажу. Пізніше американська газета New York Post заявила, що отримала доступ до листування Хантера Байдена зі співробітником української компанії Burisma Вадимом Пожарським.

В одному з листів Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч з тодішнім віцепрезидентом США. Втім, всі ці матеріали вже по кілька разів розслідувалися і так не довели до прямих звинувачень проти Байдена.

Розслідування, яке ініціює Маккарті, має знову шукати докази на підтвердження цього звинувачення. У разі, якщо вони будуть знайдені, Палата представників може проголосувати за імпічмент простою більшістю голосів.

Але після цього імпічмент має підтримати Сенат не менш як двома третинами голосів. Втім, це нереальний сценарій, тому що в Сенаті більшість у демократів, та і серед республіканців не всі готові за таке голосувати.

Які інтереси переслідує Маккарті

За будь-яке розслідування щодо імпічменту має проголосувати Палата представників. Але Маккарті вирішив це зробити самотужки, й цьому є причина.

Річ у тім, що спікер Кевін Маккарті відкрив розслідування щодо імпічменту президента Байдена, намагаючись заспокоїти ультраправих законодавців, яких ми називаємо "трампістами", які своєю чергою погрожували вже Маккарті усунути його з посади спікера до кінця цього місяця, якщо він не підкориться їхнім вимогам щодо значного скорочення витрат бюджету.

Маккарті обрали на посаду спікера Палати представників з 15 спроби голосування. Здавалося б, республіканці у Палаті представників мають більшість, то чому ж виникли проблеми з його призначенням?

А тому, що є група прихильників Трампа, які вимагали від Маккарті посад у Конгресі, які впливали б і на допомогу Україні. У січні вони прямо казали: не буде посад – не буде голосування.

І тоді Маккарті пішов на певні поступки, пообіцявши боротися з видатками до бюджету, які пропонує Білий дім.

Але наразі наближається голосування за новий бюджет, а Маккарті так і не зміг виконати всіх забаганок "трампістів". Тож вони просто погрожують усунути його від посади спікера.

Отже, рішення Маккарті в односторонньому порядку оголосити розслідування імпічменту без офіційного голосування в Палаті представників ще й переплело розслідування республіканців щодо Байдена з боротьбою за фінансування бюджету. Тобто Маккарті спробував дещо заспокоїти своїх ультраконсервативних однопартійців.

Але все ж це виглядає як фарс. Маккарті сказав, що він доручить трьом комітетам провести розслідування щодо президента Байдена та його родини, оскільки республіканці шукають докази фінансових правопорушень або корупції.

Але після місяців пошуків доказів республіканці не знайшли їх, хоча і стверджують, що мають достатньо інформації, щоб вимагати додаткового розслідування.

Прихильники Трампа намагаються збурити суспільство проти Байдена перед виборами

Фактично прихильники Трампа у Конгресі просто намагаються якомога більше збурити суспільство проти Байдена напередодні виборів президента.

Адже, враховуючи темпи розслідування, воно припаде якраз на активний агітаційний період. Тут працює той самий принцип, який "трампісти" застосували під час виборів у 2016, коли якраз в передвиборчий період запустили розслідування проти Гілларі Клінтон.

Цікаво, що прибічниця Байдена, колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вже висміяла Маккарті, заявивши, що той занадто багато наобіцяв, аби отримати владу, але тепер не здатен виконати всі ті обіцянки.

Насправді Пелосі багато в чому права. Маккарті оголосив про початок розслідування щодо імпічменту Байдена одразу після того, як республіканець Метт Гейц, який свого часу виступав проти допомоги Україні, публічно оголосив, що Маккарті не виконує своїх обіцянок, а тому його треба прибрати від посади спікера.

У Білому домі засудили плани республіканської партії розпочати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що республіканці не надали жодних доказів проти Джо Байдена. Вона також додала, що спікер Палати представників Кевін Маккарті наказав провести це розслідування у відповідь на тиск ультраправих законодавців-республіканців.

А от сам президент США Джо Байден вважає, що республіканці хочуть запустити процедуру імпічменту задля призупинення роботи уряду Сполучених Штатів.

Як розбірки в Палаті представників можуть нашкодити Україні

Все ж такі розбірки в Палаті представників можуть нести певну небезпеку для України. Адміністрація президента США нещодавно звернулася до Конгресу з проханням про виділення Україні додатково 24 мільярдів доларів, у тому числі 13 мільярдів на безпекову допомогу.

Окремі скептично налаштовані республіканці ставлять під сумнів доцільність витрачання мільярдів доларів на підтримку України. І на тлі того, що Маккарті йде на поступки "трампістам", тут може виникнути проблема.

Зокрема, якщо дуже просто, то запит Байдена на допомогу Україні вкладається в єдиний пакет додаткового фінансування на ліквідацію наслідків стихійних лих, питання кордону, протидію Китаю і так далі. І от серед всього цього є і 24 мільярди для України.

Але республіканці вимагають розділити пакет на частини. Тобто гроші на Україну і всі інші потреби мають голосуватися окремо, а не єдиним пакетом. Здавалося б, не страшно.

Але насправді питання в тому, що, по-перше, якщо пакети розділені, то і розгляд їх може відбуватися послідовно, а це затягує час. По-друге, вже зараз республіканці наполягають на збільшені фінансування – на 4 мільярди – на укріплення мексиканського кордону. Тобто гіпотетично ці 4 мільярди можуть забрати в України.