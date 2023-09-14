Импичмент Байдена: что задумали республиканцы и какие риски это создает для Украины

Республиканцы в Конгрессе США анонсировали начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена. Главным инициатором разбирательства выступает республиканец и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Республиканцы настаивают на том, что у них якобы есть неопровержимые доказательства коррупционной деятельности семьи Байдена. Что задумали республиканцы, насколько высок политический риск для Украины – рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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В чем обвиняют Байдена

Палата представителей Конгресса США 12 сентября анонсировала начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти.

По словам Маккарти, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствии и коррупции" в отношении президента США.

Спикер Палаты представителей сказал, что существуют "серьезные и проверенные" обвинения касательно поведения президента и якобы все эти обвинения "рисуют картину коррупционной культуры".

Если же конкретизировать, то, по словам Маккарти, расследование сосредоточится на том, получал ли Байден выгоду от деловых соглашений своего сына Хантера Байдена.

Фактически речь идет о "злоупотреблении влиянием". То есть Маккарти намекает на то, что Байден якобы, имея высокую должность, мог помогать своему сыну.

Причем Украина в истории с сыном Байдена

Если упростить, то президент обвиняется в том, что его сын – Хантер Байден – зарабатывал миллионы долларов, в том числе и в Украине, не потому, что он специалист, а потому что его отец работает в Белом доме.

Эту историю уже обсуждали миллионы раз и ни разу так и не доказали эти обвинения. В свое время Трамп даже пытался надавить на президента Зеленского, чтобы тот помог в расследовании против Байдена.

В частности, все обвинения базируются на том, что ранее в СМИ появилась информация, что Хантер Байден, по всей вероятности, рассказывал секс-работнице, что российские "наркоторговцы" украли один из его ноутбуков в Лас-Вегасе 2018 года, где было много доказательств.

Якобы они это сделали с целью шантажа. Позже американская газета New York Post заявила, что получила доступ к переписке Хантера Байдена с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В одном из писем Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с тогдашним вице-президентом США. Впрочем, все эти материалы уже несколько раз расследовались и так не довели до прямых обвинений против Байдена.

Расследование, инициированное Маккарти, должно снова искать доказательства в подтверждение этого обвинения. В случае, если они будут найдены, Палата представителей может проголосовать за импичмент простым большинством голосов.

Но после этого импичмент должен поддержать Сенат, не менее двух третей голосов. Впрочем, это нереальный сценарий, потому что в Сенате большинство демократов, да и среди республиканцев не все готовы за такое голосовать.

Какие интересы преследует Маккарти

За любое расследование по импичменту должна проголосовать Палата представителей. Но Маккарти решил это сделать своими силами и тому есть причина.

Дело в том, что спикер Кевин Маккарти открыл расследование по импичменту президента Байдена, пытаясь успокоить ультраправых законодателей, которых мы называем "трампистами", которые в свою очередь, угрожали уже Маккарти отстранить его от должности Спикера до конца этого месяца, если он не подчинится их требованиям касательно значительного сокращения расходов бюджета.

Маккарти избрали на должность Спикера Палаты представителей с 15 попытки голосования. Казалось бы, у республиканцев в Палате представителей большинство, так почему же возникли проблемы с его назначением?

А потому что есть группа сторонников Трампа, требовавших от Маккарти должностей в Конгрессе, которые влияли бы и на помощь Украине. В январе они прямо говорили – не будет должностей – не будет голосования.

И тогда Маккарти пошел на определенные уступки, пообещав бороться с расходами в бюджет, которые предлагает Белый дом.

Но сейчас приближается голосование за новый бюджет, а Маккарти так и не смог выполнить все прихоти "трампистов". Они просто угрожают отстранить его от должности Спикера.

Следовательно, решение Маккарти в одностороннем порядке объявить расследование импичмента без официального голосования в Палате представителей еще и переплело расследование республиканцев по Байдену с борьбой за финансирование бюджета. То есть Маккарти попытался несколько успокоить своих ультраконсервативных однопартийцев.

Но все же это выглядит как фарс. Маккарти сказал, что он поручит трем комитетам провести расследование в отношении президента Байдена и его семьи, поскольку республиканцы ищут доказательства финансовых правонарушений или коррупции.

Но после месяцев поисков доказательств республиканцы не нашли их, хотя и утверждают, что у них достаточно информации, чтобы требовать дополнительного расследования.

Сторонники Трампа пытаются взбудоражить общество против Байдена перед выборами

Фактически, сторонники Трампа в Конгрессе просто пытаются как можно больше взбудоражить общество против Байдена накануне выборов президента.

Ведь, учитывая темпы расследования, оно придется как раз на активный агитационный период. Здесь работает тот же принцип, который "трамписты" применили во время выборов в 2016 году, когда как раз в предвыборный период запустили расследование против Хиллари Клинтон.

Интересно, что сторонница Байдена, бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, уже высмеяла Маккарти, заявив, что тот слишком много наобещал, чтобы получить власть, но теперь не способен выполнить все те обещания.

На самом деле Пелоси во многом права. Маккарти объявил о начале расследования по импичменту Байдена сразу после того, как республиканец Мэтт Гетц, в свое время выступавший против помощи Украине, публично объявил, что Маккарти не выполняет своих обещаний, а потому его нужно убрать от должности Спикера.

В Белом доме осудили планы республиканской партии начать расследование по импичменту президента США Джо Байдена, назвав эти усилия безосновательными.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что республиканцы не предоставили никаких улик против Джо Байдена. Она также добавила, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти приказал провести это расследование в ответ на давление ультраправых законодателей-республиканцев.

Сам президент США Джо Байден считает, что республиканцы хотят запустить процедуру импичмента для приостановки работы правительства Соединенных Штатов.

Как разборки в Палате представителей могут навредить Украине

Тем не менее, такие разборки в Палате представителей могут нести определенную опасность для Украины. Администрация президента США недавно обратилась в Конгресс с просьбой о выделении Украине дополнительно 24 миллиардов долларов, в том числе 13 миллиардов на помощь по безопасности.

Отдельные скептически настроенные республиканцы ставят под вопрос целесообразность расходования миллиардов долларов на поддержку Украины. И на фоне того, что Маккарти идет на уступки "трампистам", здесь может возникнуть проблема.

В частности, если очень просто, запрос Байдена на помощь Украине вкладывается в единый пакет дополнительного финансирования на ликвидацию последствий стихийных бедствий, вопросы границы, противодействие Китаю и так далее. И вот среди всего этого есть и 24 миллиарда для Украины.

Но республиканцы требуют разделить пакет на две части. То есть деньги на Украину и все остальные нужды должны голосоваться отдельно, а не единственным пакетом. Казалось бы, не страшно.

Но на самом деле вопрос в том, что, во-первых, если пакеты разделены, то и рассмотрение их может происходить последовательно, а это затягивает время. Во-вторых, уже сейчас республиканцы настаивают на увеличенном финансировании – на 4 миллиарда – на укреплении мексиканской границы. То есть, гипотетически эти 4 миллиарда могут забрать у Украины.