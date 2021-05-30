Що змінюється в організмі жінки після 40 років: гормони, про які варто знати

"Це гормони, нічого вже не вдієш..." Просто вже не знаю, як боротися з цією дурницею! І як ще відповідати, щоб стало зрозуміло. Далі читайте російською.

"Ничего не поделаешь" – это когда умер! Понимаете? Во всех остальных случаях делать можно и нужно!

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Давайте сначала разберемся, выработка каких гормонов у нас изменяется после 40:

Эстрогены

Это общее название ряда женских половых гормонов. Организм начинает вырабатывать их в меньших количествах, отсюда сбои менструального цикла. Кроме того, эстрогены принимают участие в поддержании нормальной температуры тела. Снижение его выработки воспринимается мозгом как нарушение терморегуляции – поэтому ощущаются приливы.

Прогестерон отвечает за фертильность

Сухость во влагалище вызывает как раз нехватка прогестерона.

Тестостерон

Это не только мужской гормон, в женском организме он отвечает за влечение. Снижение его уровня ощущается как снижение либидо. Кроме того, падение тестостерона вызывает уменьшение эластичности сосудов, ощущение слабости, и еще он отвечает за концентрацию жира на животе.

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Кортизол — гормон стресса

Он начинает вырабатываться в больших количествах, это может приводить к неуравновешенности или депрессиям. Он также участвует в углеводном обмене. Увеличение выработки кортизола ведет к изменениям в обмене веществ, в том числе к ожирению.

Мелатонин

Этот гормон отвечает за биоритмы. Его снижение может вызывать проблемы со сном.

Да, действительно, у женщин в 40-45 лет начинается постепенная перестройка организма, которая касается и гормональной системы в том числе. Однако гормональные изменения далеко не всегда вызывают перечисленные симптомы. Более того, это можно регулировать.

И уж тем более это не значит, что вы теперь никогда не похудеете, не сможете хорошо выглядеть, и пора записывать себя в бабки.