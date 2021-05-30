Це робить з рідкого супу густу жирну суміш овочів, борошна і води. Додайте ще хліб, з яким "належить" такий суп їсти.

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У підсумку отримаємо багато зайвих калорій, легких вуглеводів та багато жиру. Це вже варіант самостійної страви. Але ще є друга страва на обід.

Краще відмовитися від таких супів на користь легких та смачних, які можна їсти з задоволенням та не нашкодять здоров’ю. Супи в такому випадку будуть елементом здорового харчування і порцією овочів.

Наприклад, супи з бобовими – хороший варіант додавання цієї корисної культури в свій раціон. Влітку вони освіжають, а в холодну пору зігрівають. Коли спекотно, це окрошка, холодний борщ, або гаспаччо. А взимку важко обійтися без теплої їжі, суп стане відмінним рішенням.

Є також особливі, сезонні варіанти супів.

Перші страви втамовують голод при малій калорійності. У порції супу (приблизно 300 мл), в залежності від складу, може бути 150 – 200 ккал. Також вони легко засвоюються. Є низка захворювань шлунково-кишкового тракту, коли протипоказано вживати сирі овочі. Тому їжа, що пройшла теплову обробку просто необхідна. І овочі приготовані у вигляді супу якраз підходять.

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Суп має бути корисним / Фото Pixabay

Прості поради з приготування корисних супів:

Овочеві супи готуйте на основі сезонних продуктів. У міжсезоння можна користуватися замороженими овочами. Чим більше різноманітних овочів в супі, тим краще. Овочі в перших стравах бажано варити не довше 15 хвилин для збереження в них поживних речовин. Тому кидайте овочі в киплячу воду. Приготувати суп можна на овочевому відварі або на основі пісного м'яса або риби. Відмовтеся від супів з додаванням сосисок, ковбаси, копченостей. Намагайтеся готувати без використання консервів. Супи на овочевих відварах варіть з додаванням рослинних жирів, наприклад, оливкової олії. Уникайте жирних добавок – шкварок, бекону або жирного соусу. Контролюйте кількість доданої солі. Використовуйте натуральні інгредієнти та приправи. Уникайте додавання готових бульйонних кубиків і сумішей спецій з великою кількістю солі або глутамату натрію. Смак супу підкреслюйте свіжими і сушеними травами. Щоб збільшити щільність і поживну цінність супу, додайте цільнозернові крупи, макарони з твердих сортів пшениці, коричневий рис або бобові (квасолю, сочевицю) Більш корисний свіжо приготований суп. Готовий суп посипте свіжою зеленню, наприклад, петрушкою, кропом, цибулею або кінзою – чим більше зелені в тарілці, тим краще!

Готуйте на здоров'я! Харчуйтеся правильно й різноманітно.