Це робить з рідкого супу густу жирну суміш овочів, борошна і води. Додайте ще хліб, з яким "належить" такий суп їсти.
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У підсумку отримаємо багато зайвих калорій, легких вуглеводів та багато жиру. Це вже варіант самостійної страви. Але ще є друга страва на обід.
Краще відмовитися від таких супів на користь легких та смачних, які можна їсти з задоволенням та не нашкодять здоров’ю. Супи в такому випадку будуть елементом здорового харчування і порцією овочів.
Є також особливі, сезонні варіанти супів.
Перші страви втамовують голод при малій калорійності. У порції супу (приблизно 300 мл), в залежності від складу, може бути 150 – 200 ккал. Також вони легко засвоюються. Є низка захворювань шлунково-кишкового тракту, коли протипоказано вживати сирі овочі. Тому їжа, що пройшла теплову обробку просто необхідна. І овочі приготовані у вигляді супу якраз підходять.
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Суп має бути корисним / Фото Pixabay
Прості поради з приготування корисних супів:
- Овочеві супи готуйте на основі сезонних продуктів. У міжсезоння можна користуватися замороженими овочами. Чим більше різноманітних овочів в супі, тим краще. Овочі в перших стравах бажано варити не довше 15 хвилин для збереження в них поживних речовин. Тому кидайте овочі в киплячу воду.
- Приготувати суп можна на овочевому відварі або на основі пісного м'яса або риби. Відмовтеся від супів з додаванням сосисок, ковбаси, копченостей. Намагайтеся готувати без використання консервів.
- Супи на овочевих відварах варіть з додаванням рослинних жирів, наприклад, оливкової олії.
- Уникайте жирних добавок – шкварок, бекону або жирного соусу. Контролюйте кількість доданої солі.
- Використовуйте натуральні інгредієнти та приправи. Уникайте додавання готових бульйонних кубиків і сумішей спецій з великою кількістю солі або глутамату натрію. Смак супу підкреслюйте свіжими і сушеними травами.
- Щоб збільшити щільність і поживну цінність супу, додайте цільнозернові крупи, макарони з твердих сортів пшениці, коричневий рис або бобові (квасолю, сочевицю)
- Більш корисний свіжо приготований суп. Готовий суп посипте свіжою зеленню, наприклад, петрушкою, кропом, цибулею або кінзою – чим більше зелені в тарілці, тим краще!
Готуйте на здоров'я! Харчуйтеся правильно й різноманітно.