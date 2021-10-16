Що значить "бути в ресурсі" та як цього домогтися
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Бути в ресурсі – значить відчувати радість буття, відчувати себе здоровою, благополучної, впевненою в своїх силах. Ти наповнена енергією, бадьора і весела, все виходить, зусилля окупаються, а ти отримуєш задоволення від будь-якої діяльності. Далі читайте російською.
Ресурсное состояние — это способность человека ежедневно заряжать свою внутреннюю батарейку, наполняться энергией.
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С точки зрения физиологии, человек находится в ресурсном состоянии, когда он отдохнул, выспался, чувствует себя бодрым, здоровым, сильным. Психологическое ресурсное состояние накапливается из чувства уверенности в себе, хорошего настроения, положительных эмоций и приятного общения.
Но наши силы не бесконечны! Ежедневно их вытягивают стрессы, хлопоты, переживания за близких, рабочие моменты, курс доллара, ситуация с коронавирусом в стране и тд.
А еще мы "сливаем" свой ресурс из-за неграмотного использования (тратим время и силы на то, что особо не важно) и разного рода зависимого поведения (делаем так, чтоб это соответствовало каким-то рамкам, но не нашим личным желаниям)
Ресурс истощается быстро, если ты ведешь нездоровый образ жизни: недосыпания, питание, богатое простыми углеводами и не самыми полезными блюдами (жареное, жирное, фастфуд), малоактивный образ жизни.
Кроме того, на ресурсность влияет и общение с токсичными людьми. Они вытягивают из нас энергию.
Мои источники, которые помогают заряжаться энергией и быть "в ресурсе":
- спорт для себя и групповые тренировки с девочками - это прямо обмен положительной энергией;
- люблю ходить пешком. Долгожители — те, кто много ходит, а не много бегает;
- правильное питание - это правильная энергия;
- сон не менее 7 часов;
- контрастный душ после пробуждения;
- периодическая смена картинки перед глазами (поездки);
- общение только с теми, кто несет положительные эмоции;
- море (поэтому его много в моих историях);
- краткосрочное и долгосрочное планирование (жизнь без целей не имеет красок, а цель позволяет направлять энергию в нужное русло);
- делать только то, к чему лежит душа;
- не тратить время на бесполезные вещи.