Що значить "бути в ресурсі" та як цього домогтися

Бути в ресурсі – значить відчувати радість буття, відчувати себе здоровою, благополучної, впевненою в своїх силах. Ти наповнена енергією, бадьора і весела, все виходить, зусилля окупаються, а ти отримуєш задоволення від будь-якої діяльності. Далі читайте російською.

Ресурсное состояние — это способность человека ежедневно заряжать свою внутреннюю батарейку, наполняться энергией.

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С точки зрения физиологии, человек находится в ресурсном состоянии, когда он отдохнул, выспался, чувствует себя бодрым, здоровым, сильным. Психологическое ресурсное состояние накапливается из чувства уверенности в себе, хорошего настроения, положительных эмоций и приятного общения.

Но наши силы не бесконечны! Ежедневно их вытягивают стрессы, хлопоты, переживания за близких, рабочие моменты, курс доллара, ситуация с коронавирусом в стране и тд.

А еще мы "сливаем" свой ресурс из-за неграмотного использования (тратим время и силы на то, что особо не важно) и разного рода зависимого поведения (делаем так, чтоб это соответствовало каким-то рамкам, но не нашим личным желаниям)

Ресурс истощается быстро, если ты ведешь нездоровый образ жизни: недосыпания, питание, богатое простыми углеводами и не самыми полезными блюдами (жареное, жирное, фастфуд), малоактивный образ жизни.

Кроме того, на ресурсность влияет и общение с токсичными людьми. Они вытягивают из нас энергию.

Мои источники, которые помогают заряжаться энергией и быть "в ресурсе":