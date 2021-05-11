Всі бігали і зачиняли двері, – школяр з Казані розповів про перші хвилини нападу

Восьмикласник Сергій у Казані розповів подробиці нападу в школі. Напередодні у навчальному закладі сталася стрілянина.

Дітей після початку нападу евакуювали. У телеграм-каналі "Еду в Татарстан" з'явилося відео того, як зі школи виносять поранених дітей. На інших опублікованих відео видно, що деякі школярі вистрибували з вікон.

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Перші хвилини нападу

Учень 8 класу розповів, що відбувалось в перші хвилини нападу.

Всі почали метушитися, говорити: "Закрийте двері". Десь за хвилину директор почав кричати "Закриваємо двері!",

– згадав Сергій.

Він додав, що школярі позачиняли, а через кілька хвилин їм пояснили, що відбувається і сказали, що "у них в школі ось ці чорти".

"Одного виводили, інший – застрелився"

"Я зі спини бачив одного, як виводили, а другий – застрелився. У 8-А класі 7 людей десь застрелив.... І все", – розповів жаливі подробиці хлопець.

Згодом, як він додав, через 10 – 15 хвилин вони вийшли. "Не з вікна, я хотів, але вчитель відразу зачинив вікно і сказав, типу, ні", – додав він.

Потім поліцейські стали стукати у двері, тож вони їх впустили.

Що відомо про стрілянину у школі в Казані

Підлітки відкрили стрілянину в школі у російській Казані 11 травня.

Вогонь відкрив 19-річний хлопець. Напередодні він заявляв у соцмережі про свої наміри скоїти теракт.

У результаті нападу загинули 7 школярів і 1 вчителька. Ще 20 осіб із травмами перебувають у лікарні.