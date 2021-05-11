Всі бігали і зачиняли двері, – школяр з Казані розповів про перші хвилини нападу

Восьмикласник Сергій у Казані розповів подробиці нападу в школі. Напередодні у навчальному закладі сталася стрілянина.
Джерело:"Медиазона"
Дітей після початку нападу евакуювали. У телеграм-каналі "Еду в Татарстан" з'явилося відео того, як зі школи виносять поранених дітей. На інших опублікованих відео видно, що деякі школярі вистрибували з вікон.
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Перші хвилини нападу
Учень 8 класу розповів, що відбувалось в перші хвилини нападу.
Всі почали метушитися, говорити: "Закрийте двері". Десь за хвилину директор почав кричати "Закриваємо двері!",
– згадав Сергій.
Він додав, що школярі позачиняли, а через кілька хвилин їм пояснили, що відбувається і сказали, що "у них в школі ось ці чорти".
"Одного виводили, інший – застрелився"
"Я зі спини бачив одного, як виводили, а другий – застрелився. У 8-А класі 7 людей десь застрелив.... І все", – розповів жаливі подробиці хлопець.
Згодом, як він додав, через 10 – 15 хвилин вони вийшли. "Не з вікна, я хотів, але вчитель відразу зачинив вікно і сказав, типу, ні", – додав він.
Потім поліцейські стали стукати у двері, тож вони їх впустили.
Що відомо про стрілянину у школі в Казані
- Підлітки відкрили стрілянину в школі у російській Казані 11 травня.
- Вогонь відкрив 19-річний хлопець. Напередодні він заявляв у соцмережі про свої наміри скоїти теракт.
- У результаті нападу загинули 7 школярів і 1 вчителька. Ще 20 осіб із травмами перебувають у лікарні.