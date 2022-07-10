Під час протестів на Шрі-Ланці постраждали понад 100 людей

У столиці Шрі-Ланки, місті Коломбо, 9 липня відбувся масовий протест. Під час акції постраждали 103 людини.

До лікарні госпіталізували 55 людей. Один з мітингувальників у важкому стані й перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

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Крім цього, відомо, що 11 потерпілих є журналістами.

Що відбувається у Шрі-Ланці

Впродовж останніх місяців у Шрі-Ланці зросла хвиля невдоволення владою, яку звинувачують у найгіршій за останні 70 років економічній кризі. Зокрема, у квітні 2022 року країна оголосила про дефолт зовнішнім боргом, а ріст інфляції досяг у червні 54,6%.

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Через нестачу іноземної валюти обмежили імпорт пального, медичних засобів та їжі. Через це острівна країна припинила продаж бензину. Також належним чином не працюють лікарні – операції відкладають або ж скасовують.

Відтак на вулиці столиці у суботу, 9 липня, вийшли понад 100 тисяч мітингувальників. Вони вимагали, щоб президента Готабаї Раджапакса склав повноваження.

Правоохоронці застосовували проти мітингарів сльозогінний газ, водомети та лякали пострілами у повітря. Проте це не втримало людей, які йшли до резиденції президента. Вони зламали ворота до адміністрації. Згодом люди увірвалися й до самої резиденції.

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За інформацією NEXTA Live, мітингувальники знайшли в резиденції багато грошей. Вони передали все службі безпеки Шрі-Ланки.

Люди увірвалися до резиденції президента Раджапакса: дивіться відео

Видання Reuters зазначило, що 2 спікери з міністерства оборони Шрі-Ланки повідомили – президент Раджапакса пішов з офіційної резиденції 8 липня. Він оголосив, що йде у відставку.

Також на тлі криз у заяви про намір піти у відставку зробили такі міністри:

міністр сільського господарства Махінда Амаравіра;

міністр праці Мануша Нанаяккара;

міністр туризму Харін Фернандо;

міністр транспорту Бандула Гунавардана.

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