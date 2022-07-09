Водночас чинних прем'єр-міністра та президента закликали піти у відставку.

Цікаво Демонстранти у Шрі-Ланці скупались у басейні резиденції президента: епічне відео

Про те, що спікер парламенту Шрі-Ланки стане новим президентом країни, заявив глава партії "Конгрес мусульман Шрі-Ланки". Тим часом прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремасінгхе готовий піти у відставку, щоб звільнити місце для коаліційного уряду.

Президент Шрі-Ланки втік

Кілька місяців протестів з розгонами й розстрілами цивільних та неефективне управління економічною кризою в країні, й у людей увірвався терпець. Демонстранти з усієї Шрі-Ланки пройшли маршем до Коломбо, вимагаючи відставки президента, після чого силою захопили його резиденцію.

9 липня тисячі протестувальників увірвалися до резиденції президента Готабаї Раджапакси. Останньому довелося тікати, аби врятуватися від розлюченого натовпу. Раніше

Що цьому передувало

У квітні 2022 року Шрі-Ланка зіткнулася з економічною кризою, яку експерти оцінюють як найважчу в історії країни. У державі спостерігається нестача іноземної валюти, що виникла через дефіцит туристів на тлі пандемії, у зв'язку з чим країна втратила можливість оплачувати закупівлю палива.

Згодом у Шрі-Ланці почалися масові протести, внаслідок чого влада була змушена ввести надзвичайний стан і оголосила дефолт.

Зверніть увагу! Країна переживає найгіршу фінансову кризу за десятиліття, через що мільйони людей мають проблеми з придбанням їжі, ліків та палива. Країна навіть попросила допомоги у президента росії владіміра путіна.