В то же время действующих премьер-министра и президента призвали уйти в отставку.
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О том, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны, заявил глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки". Тем временем премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремассингхе готов уйти в отставку, чтобы освободить место для коалиционного правительства.
Президент Шри-Ланки сбежал
Несколько месяцев протестов с разгонами и расстрелами гражданских и неэффективное управление экономическим кризисом в стране, и у людей лопнуло терпение. Демонстранты из всей Шри-Ланки прошли маршем в Коломбо, требуя отставки президента, после чего силой захватили его резиденцию.
9 июля тысячи протестующие ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последнему пришлось бежать, чтобы спастись от разъяренной толпы.
Что этому предшествовало
В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самый тяжелый в истории страны. В государстве наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая из-за дефицита туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна потеряла возможность оплачивать закупку топлива.
Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявили дефолт.
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