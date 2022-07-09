Увидев на территории огромный бассейн, митингующие решили в нем поплавать.

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На видео видно, как в президентском бассейне резиденции Готабаи Раджапаксы одновременно купается целая толпа.

Президент хочет покинуть страну

После того, как протестующие взяли штурмом резиденцию президента, ему пришлось скрыться. Его перевели в безопасное место. Впоследствии СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается покинуть страну.

К слову, несколько дней назад он пригласил финансовую помощь у Владимира Путина.

Почему в Шри-Ланке продолжаются протесты

В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с самым тяжелым в истории страны экономическим кризисом. Все началось с дефицита туристов в стране на фоне пандемии, в результате чего в стране возникла нехватка иностранной валюты. Страна упустила возможность оплачивать закупку топлива. Миллионы людей испытывают проблемы с приобретением пищи и лекарств.

В стране начались массовые протесты, власти ввели чрезвычайное положение и объявили дефолт. Внешний долг страны достиг 51 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов долларов приходятся на долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

Несколько месяцев протестов с разгонами и расстрелами гражданских и неэффективное управление экономическим кризисом в стране и у людей лопнуло терпение. Демонстранты со всей страны прошли маршем в Коломбо, требуя отставки президента, после чего силой захватили его резиденцию.

Люди не только недовольны экономическим кризисом, хотя это и есть главная причина протестов. Дело в том, что всю власть на Шри-Ланке фактически присвоила семья Раджапаксов.

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