Протестующим противостояли силовики, применявшие против людей слезоточивый газ и водометы.

Важно Шри-Ланку всколыхнули массовые беспорядки: в стране жгут дома политиков, есть погибшие

Демонстранты со всей страны прошли маршем в Коломбо, требуя отставки президента после нескольких месяцев протестов на фоне неэффективного управления экономическим кризисом в стране.

Тысячи антиправительственных демонстрантов приехали в столицу на автомобилях, фургонах и автобусах, а официальные лица заявили, что некоторые даже "захватили" поезда, чтобы добраться туда.

Протестующие захватили резиденцию президента: смотрите видео

В Шри-Ланке не утихают протесты: смотрите видео

Президенту пришлось скрыться

В результате протестующие взяли штурмом резиденцию президента. Главе государства пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов. Его перевели в безопасное место.

Протестующие захватили здание президента. В Сети появилось видео, как люди "развлекаются" в бассейне у резиденции Готабаи Раджапаксы.

Что этому предшествовало

В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самую тяжелую в истории страны. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая из-за дефицита туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна потеряла возможность оплачивать закупку топлива.

Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявили дефолт. Внешний долг страны достиг 51 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов долларов приходятся на долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

Обратите внимание! Страна переживает худший финансовый кризис за десятилетия, из-за чего миллионы людей испытывают проблемы с приобретением пищи, лекарств и топлива. Страна даже попросила помощи у президента россии Владимира Путина.