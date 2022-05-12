Сталося це через те, що країна, яка постраждала від кризи, ще більше занурилася в хаос, а уряд наказав військам "стріляти на місці".

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На думку мешканців Шрі-Ланки, уряд не впорався з найгіршою економічною кризою в країні з 1948 року.

Зверніть увагу! 22-мільйонна країна бореться з нищівною економічною кризою, ціни на товари повсякденного вжитку зростають, а дефіцит електроенергії спостерігається протягом тижнів.

Міноборони дозволила стріляти у цивільних

Міністерство оборони 10 травня наказало військовим стріляти у будь-кого, хто завдає шкоди державному майну або нападає на посадових осіб. Загалом внаслідок протистояння силовиків і мітингувальників понад 200 людей отримали поранення, ще щонайменше 9 осіб загинули.

9 травня у відставку був змушений подати 76-річний прем’єр-міністр Махінда Раджапакса. Протестувальники не заспокоїлись, а почали підпалювати оселі політиків і вступати в сутички з поліцією. У столиці Шрі-Ланки Коломбо запроваджена комендантська година.

Ще одна причина протестів

Люди не лише невдоволені економічною кризою, хоча це й є головною причиною протестів. Владу на Шрі-Ланці фактично привласнила сім'я Раджапаксів. Експрем'єр Махінда Раджапакса був президентом країни під час громадянської війни (завершилася у 2009 році). Його молодший брат – Ґотабая – був міністром оборони, а тепер є президентом. Ще троє родичів Раджапакси донедавна посідали важливі посади в уряді, але пішли на тлі невдоволення громадськості.

Президент у вівторок закликав громадян "зберігати спокій і припинити насильство та акти помсти проти громадян, незалежно від політичних поглядів".

Будуть докладені всіх зусиль для відновлення політичної стабільності шляхом консенсусу, в рамках конституційного мандату та для врегулювання економічної кризи,

– заявив президент.

У заяві Європейський Союз та його 27 держав-членів засудили "недавню жорстоку атаку на мирних демонстрантів" і закликали владу провести розслідування.