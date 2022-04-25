Приблизно за 70 кілометрів від норвезького Осло активісти перекрили шлях російському танкеру Усть-Луга. Він продовжує стояти біля нафтового терміналу Exxon Mobil (XOM.N) Slagen.

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Протестувальники прив'язали свої човни до ланцюга танкера, намагаючись запобізти вивантаженню 95 тисяч тонн нафти, повідомили в Грінпіс.

Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, а й воєн і конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія працює як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна,

– прокоментував протест глава Грінпісу в Норвегії Фроде Плейм.

Мітингарі закликали норвезький уряд запровадити ембарго на російську нафту та скасувати будь-які контракти на імпорт палива з Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Esso Norway, до якої приїхала російська нафта, погодилася купити паливо ще до початку війни і не має планів щодо подальших закупівель у Росії, повідомив норвезькій щоденній газеті Dagbladet речник компанії.

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