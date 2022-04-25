Приблизительно в 70 километрах от норвежского Осло активисты перекрыли путь российскому танкеру Усть-Луга. Он продолжает стоять у нефтяного терминала Exxon Mobil (XOM.N) Slagen.

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Протестующие привязали свои лодки к цепи танкера, пытаясь предотвратить выгрузку 95 тысяч тонн нефти, сообщили в Гринпис.

Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я в шоке от того, что Норвегия работает как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина,

– прокомментировал протест глава Гринписа в Норвегии Фроде Плейм.

Митингующие призвали норвежское правительство ввести эмбарго на российскую нефть и упразднить любые контракты на импорт топлива из России после начала полномасштабного вторжения.

Esso Norway, к которой приехала российская нефть, согласилась купить топливо еще до начала войны и не имеет планов по дальнейшим закупкам у России, сообщил норвежской ежедневной газете Dagbladet представитель компании.

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