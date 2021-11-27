На шляху до здорового глузду: Німеччина може стати союзником для України

У внутрішній політиці Німеччини є певні зрушення. Це дає Україні обережні сподівання, що ця європейська країна перетвориться нам на союзника у війні з Росією.

А також – перестане бути адвокатом Росії та Володимира Путіна. Зокрема після того, як від влади нарешті відійде Ангела Меркель.

Зверніть увагу Шольц і його "Світлофор": що світить Україні від нової влади Німеччини

Меркель відпрацьовую Путіну зарплату

Про приязнь Меркель до Путіна не говорив, здається, лише лінивий. Адже реально складається таке враження, що глава Кремля купив її "с потрохами". Він пообіцяв, як мінімум, влаштувати її на роботу у "Газпром", коли вона піде на пенсію з посади німецької канцлерки.

Твердження про можливе працевлаштування для Меркель – не жарт, бо Путін таке вже зробив із її попередником Герхардом Шрьодером. Той пішов з посади німецького канцлера і отримав "непильную работку" в російському "Газпромі" із зарплатою у 250 тисяч євро на місяць.

Складається враження, що останніми роками Меркель відпрацьовує Путіну майбутню зарплату наперед. Тому Німеччина, якою вона керує, у конфлікті України з Росією перебуває через це саме на боці Росії, а не України. Хоча офіційно заявляють навпаки.

Повний випуск "Pro новини" за 25 листопада: дивіться відео

Ситуація може змінитися

Нарешті все це може змінитися, коли Меркель піде з посади. Про це свідчить нова коаліційна угода, яку між собою уклали 3 провідні німецькі партії:

ліберали;

"зелені";

соціал-демократи.

Ці політичні сили на недавніх виборах пройшли в тамтешній парламент, який називається Бундестаг. Ця коаліційна угода окреслює загальні принципи, яких партії дотримуватимуться в Бундестазі у своїй подальшій діяльності. Там дуже багато цікавих моментів:

мінімальна зарплата в Німеччині має становити 12 євро за годину (тобто за день роботи – 2 900 гривень, якщо перекласти на наші гроші);

Німеччина до 2030 року взагалі відмовиться від вугілля;

країна легалізує марихуану;

мігранти вже через 5 років перебування в державі матимуть право претендувати на громадянство Німеччини.

Всі ці моменти – звісно цікаві, але для німців. Я розповідаю про це українцям, бо і Україну згадують в тій коаліційній угоді. Три німецькі партії, які керуватимуть тепер країною, домовилися сприяти євроінтеграції України.

Вони домовилися сприяти відновленню українського суверенітету, зокрема щодо припинення війни і повернення Україні Криму. В цій угоді також прибрали усі згадування Росії як партнера (чи навіть потенційного партнера) Німеччині.

На ТБ Росії "палає"

Від усього цього в Росії сьогодні значно "палає" в телевізорі. Там вже лунають заяви, що "немцы нас предали" тощо. Звісно, ми з вами були б дуже раді, якби німці дійсно зрадили Росії. Я б особливо на це не розраховував.



В Росії "палає" від німецької коаліції / Фото Getty Images

Адже в коаліційній угоді немає, на жаль, жодних згадок про "Північний потік-2". Риторика щодо Росії у нової німецької влади дійсно дещо змінилася і вона вже не буде такою "теплою", як за часів Меркель.

Важливо Меркель запевнила Зеленського, що нова агресія Росії не залишиться без відповіді

Попри це, якихось кардинальних рухів чи одкровень не станеться. Ба більше, ми ще не знаємо, як на все це відреагує сам Путін. Можливо, він і нову німецьку владу підкуповуватиме (прямо чи опосередковано).

Можливо, йому взагалі не знадобиться підкуповувати. Адже маючи добудований "Північний потік-2", він матиме можливість шантажувати німецьку владу, "прикручуючи на своїй газовій трубі вентиль", щойно Німеччина остаточне підсяде на його газову голку.