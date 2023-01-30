Шольц планує й надалі розмовляти з Путіним: що може означати його заява

Попри те, що Олаф Шольц допомагає Україні зі зброєю, зокрема вирішив надати нам німецькі танки Leopard, він продовжує вірити, що з Владіміром Путіним можна про щось домовитись. Що може означати ця заява – читайте у статті.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вважає, що канцлер Німеччини, можливо, мав на увазі зовсім інше.

До теми Німеччина допомагає Києву, щоб війна не наблизилася до її кордонів, – Шольц

На його думку, можливо, Шольц заявляє, нібито треба говорити з Путіним не для завершення війни, а для того, щоб російський диктатор не натиснув якусь кнопку чи прийняв позицію Заходу, що цю війну йому не виграти.

Це можуть бути якісь такі меседжі. Думаю, що Шольц, як і Макрон (президент Франції – 24 Канал), вірить у класичну дипломатію та думають, що якщо вони еволюційно пройшли шлях політиків, то зможуть всіх переконати в чомусь. Але це все маячня,

– вважає Тизенгаузен.

Політолог зауважив, що навіть Бен Воллес зізнався, що росіяни просто брехали йому в очі. Китайці теж казали, що Путін їх обдурив.

"Мені здається, що Путін просто кайфує від того, що бреше. Він думає, що це робить його сильним, якщо дозволяє собі брехати всім, кому хоче. Раніше Путін взагалі залякував європейських лідерів", – каже Тизенгаузен.

Тизенгаузен про заяву Шольца та позицію Туреччини щодо Росії: відео



До слова, раніше Олаф Шольц заявляв, що Німеччина готова до переговорів із Росією щодо контролю над озброєннями в Європі. Та відповідні переговори можуть відбутися тільки після того, як в Україні закінчаться бойові дії.

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