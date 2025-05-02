Сотні мільйонів переглядів в ютубі: 5 найвірусніших виступів на Євробаченні за останні роки
- Рок-гурт Måneskin з Італії здобув 111 мільйонів переглядів за виступ у 2021 році, виконуючи пісню "Zitti E Buoni".
- Netta з Ізраїлю отримала 53 мільйони переглядів за пісню "Toy" у 2018 році, яка принесла їй перемогу.
- Елені Фурейра з Кіпру має 49 мільйонів переглядів за пісню "Fuego" у 2018 році, посівши друге місце.
- Дункан Лоуренс (Нідерланди, 2019) і Chanel (Іспанія, 2022) набрали по 45 мільйонів переглядів, зайнявши четверте місце.
Пісенний конкурс Євробачення має офіційний YouTube-канал, де регулярно публікуються відео виступів учасників. Show24 проаналізувала статистику переглядів за 2018-2024 роки та визначив п'ятірку найпопулярніших живих виступів представників різних країн.
До топ-5 увійшли співаки з Італії, Іспанії, Ізраїля, Нідерландів, Кіпру та Фінляндії.
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Так, рок-гурт Måneskin, який представляв Італію у 2021 році, зібрав рекордні 111 мільйонів переглядів свого виступу. Колектив став переможцем конкурсу та здобув світову популярність після Євробачення. Під час пісенного конкурсу музиканти виконували Zitti E Buoni.
Måneskin – Zitti E Buoni: дивіться відео онлайн
Представниця Ізраїлю Netta посіла друге місце в нашому рейтингу з 53 мільйонами переглядів на ютубі. Яскравий виступ з піснею "Toy" приніс їй перемогу на Євробаченні-2018 з 529 балами.
Netta – Toy: дивіться відео онлайн
Бронзу отримує представниця Кіпру Елені Фурейра з 49 мільйонами переглядів. Запальний танець у стилі Шакіри під пісню Fuego у 2018 році приніс співачці друге місце на конкурсі з 436 балами.
Eleni Foureira – Fuego: дивіться відео онлайн
Нідерланди та Іспанія поділяють четверте місце. Дункан Лоуренс (Нідерланди, 2019) та Chanel (Іспанія, 2022) набрали однакову кількість переглядів – по 45 мільйонів. Дункан став переможцем Євробачення-2019, а Chanel посіла третє місце у 2022 році.
Duncan Laurence – Arcade: дивіться відео онлайн
Chanel – SloMo: дивіться відео онлайн
Для довідки! У 2020 році конкурс не проводився через пандемію COVID-19.
П'яту сходинку посідає фінський виконавець Käärijä (справжнє ім'я – Єре Пойхонен) з 42 мільйонами переглядів на ютуб-каналі Євробачення. Його енергійний виступ з піснею Cha Cha Cha приніс Фінляндії друге місце після Швеції.
Käärijä – Cha Cha Cha: дивіться відео онлайн