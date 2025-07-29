"Пам'ятаю, сумую, люблю": Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото покійної мами
- Ахтем Сеітаблаєв, український актор та режисер, вшанував пам'ять своєї покійної мами, яка померла 4 роки тому, поділившись її фотографіями.
- Сеітаблаєв опублікував селфі з мамою на фоні моря та архівне фото з її молодості.
Український режисер і актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фотографії покійної мами. Сьогодні минає 4 роки, як вона померла.
Сеітаблаєв вшанував пам'ять мами та поділився двома її світлинами. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм режисера.
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Ахтем Сеітаблаєв опублікував селфі зі своєю мамою Субіє Налбандовою. Вони позували на фоні моря.
Режисер також поділився архівною фотографією жінки. Вона зроблена у її молодості.
Мамо, сьогодні 4 роки, як ти пішла в засвіти. Пам'ятаю, сумую, люблю,
– написав Ахтем Сеітаблаєв.
Що відомо про маму Ахтема Сеітаблаєва?
Субіє Налбандова – кримськотатарська телеведуча, педагогиня, співачка та акторка. Жінка народилася 24 березня 1938 року в Криму. 18 травня 1944 року радянська влада депортувала її разом з родиною.
До 1955 року вони жили в спецпоселенні в Марійській АРСР, а згодом переїхали до Таджикистану. Субіє приєдналася до співочого гуртка, який створив її брат. Дівчина закінчила Ленінабадське музучилище, а потім вступила до Ташкентського театрального інституту. У 1990 році родина повернулася до Криму.
Налбандова почала викладати вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. Вона також працювала в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", де створила дитячу телепередачу "Мерабан'из, балалар".
Жінка померла 29 липня 2021 року в окупованому Криму. Їй було 83 роки.