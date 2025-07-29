Сеітаблаєв вшанував пам'ять мами та поділився двома її світлинами. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм режисера.

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Ахтем Сеітаблаєв опублікував селфі зі своєю мамою Субіє Налбандовою. Вони позували на фоні моря.

Ахтем Сеітаблаєв з мамою / Фото з інстаграму режисера

Режисер також поділився архівною фотографією жінки. Вона зроблена у її молодості.

Мама Ахтема Сеітаблаєва / Фото з інстаграму режисера

Мамо, сьогодні 4 роки, як ти пішла в засвіти. Пам'ятаю, сумую, люблю,

– написав Ахтем Сеітаблаєв.

Що відомо про маму Ахтема Сеітаблаєва?

Субіє Налбандова – кримськотатарська телеведуча, педагогиня, співачка та акторка. Жінка народилася 24 березня 1938 року в Криму. 18 травня 1944 року радянська влада депортувала її разом з родиною.

До 1955 року вони жили в спецпоселенні в Марійській АРСР, а згодом переїхали до Таджикистану. Субіє приєдналася до співочого гуртка, який створив її брат. Дівчина закінчила Ленінабадське музучилище, а потім вступила до Ташкентського театрального інституту. У 1990 році родина повернулася до Криму.

Налбандова почала викладати вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. Вона також працювала в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", де створила дитячу телепередачу "Мерабан'из, балалар".

Жінка померла 29 липня 2021 року в окупованому Криму. Їй було 83 роки.