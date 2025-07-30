Ахтем Сеітаблаєв розсекретив, чи планує йти в політику
- Ахтем Сеітаблаєв не планує займатися політикою наразі, але не виключає такої можливості в майбутньому.
У соцмережах вже не вперше з'являються чутки про нібито політичні амбіції українського актора й режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеітаблаєва. Нещодавно він вирішив прокоментувати ці припущення.
Про це він розповів у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
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За словами Сеітаблаєва, наразі він не має наміру займатися політикою. Водночас режисер не відкидає такої можливості в майбутньому.
Я можу бути командною людиною, тому що знаю, що це таке. Принаймні останні десять років я сам формую свої команди – творчі, а не політичні,
– пояснив режисер.
Інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: дивіться відео онлайн
Чим зараз займається Ахтем Сеітаблаєв?
- З початком повномасштабної війни Ахтем Сеітаблаєв долучився до лав територіальної оборони. Уже понад півтора року він служить в управлінні комунікацій штабу Командування Сил ТрО ЗСУ, де обіймає посаду художнього керівника підрозділу "ТРО Медіа".
- Разом із командою він працює над документальними проєктами, створює освітній і культурний контент, займається аналітикою та створенням фільмів. Їхня робота охоплює як поїздки на фронт, так і закордонні відрядження – для того, що розповідати міжнародній аудиторії про війну в Україні.
- Крім служби, Сеітаблаєв також викладає, консультує, бере участь у театральних постановках і продовжує популяризувати кримськотатарську культуру.