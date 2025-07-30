У соцмережах вже не вперше з'являються чутки про нібито політичні амбіції українського актора й режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеітаблаєва. Нещодавно він вирішив прокоментувати ці припущення.

Про це він розповів у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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За словами Сеітаблаєва, наразі він не має наміру займатися політикою. Водночас режисер не відкидає такої можливості в майбутньому.

Я можу бути командною людиною, тому що знаю, що це таке. Принаймні останні десять років я сам формую свої команди – творчі, а не політичні,

– пояснив режисер.

Інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: дивіться відео онлайн

Чим зараз займається Ахтем Сеітаблаєв?