Об этом он рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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По словам Сеитаблаева, пока он не намерен заниматься политикой. В то же время режиссер не исключает такой возможности в будущем.

Я могу быть командным человеком, потому что знаю, что это такое. По крайней мере последние десять лет я сам формирую свои команды – творческие, а не политические,

– объяснил режиссер.

Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым: смотрите видео онлайн

Чем сейчас занимается Ахтем Сеитаблаев?