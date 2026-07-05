Після резонансних заяв колишньої Володимир Ращук неочікувано опублікував фото із сином

Поки мережа обговорює конфлікт Володимира Ращука з колишньою дружиною, сам актор вирішив промовчати та некоментувати ситуацію, що склалась.

У своєму Instagram Ращук опублікував фото з Яремою, якому 5 липня виповнилося дев'ять місяців. Зірковий тато лаконічно звернувся до хлопчика:

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Зірковий тато лаконічно звернувся до хлопчика:

Мій промінь світла. Люблю тебе, синку, дуже. 9 місяців щастю.



Володимир Ращук з сином Яремою / Фото Інстаграм актора



Допис актора з'явився невдовзі після гучних заяв Вікторії Білан, яка стверджувала, що колишній чоловік нібито не бере участі у вихованні та фінансовому забезпеченні сина. Сам Ращук публічно відповідати не став.

Втім, це далеко не перша суперечка, яка вийшла за межі родини. Раніше колишнє подружжя вже не змогло дійти згоди навіть у розповідях про хрестини Яреми: кожен озвучив свою версію подій. Цього разу актор також обрав мовчанн.

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