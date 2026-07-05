В своем инстаграме Ращук опубликовал фото с Яремой, которому 5 июля исполнилось девять месяцев. Звездный папа лаконично обратился к мальчику:

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Что известно о скандале Ращука с бывшей женой

Звездный папа лаконично обратился к мальчику:

Мой лучик света. Люблю тебя, сынок, очень. 9 месяцев счастья.



Владимир Ращук с сыном Яремой / Фото из инстаграма актера



Пост актера появился вскоре после громких заявлений Виктории Билан, которая утверждала, что бывший муж якобы не участвует в воспитании и финансовом обеспечении сына. Сам Ращук публично отвечать не стал.

Впрочем, это далеко не первый спор, который вышел за пределы семьи. Ранее бывшие супруги уже не смогли прийти к согласию даже в рассказах о крестинах Яремы: каждый озвучил свою версию событий. На этот раз актер также предпочел молчание.

Кроме того, Оля Цибульская порадовала пользователей сети своим детским фото.