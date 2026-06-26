Актриса поделилась подробностями своей личной жизни в комментарии для телепроекта "Утро в большом городе". По словам Виктории, после скандального разрыва отношений отец ребенка не проявляет никакой инициативы в плане помощи.

К слову известная актриса вспомнила, как её уволили из театра из-за проукраинской позиции

Вот что сказала актриса о взаимоотношениях с бывшим мужем:

Два месяца я его не видела, не слышала. Он не помогает ни финансово, ни своим присутствием, ничем вообще.

Также звезда фильма "Поезд на Рождество" прокомментировала недавнее крещение сына Яремчика, на котором не присутствовал отец мальчика. Ранее Владимир Ращук заявлял, что его не пригласили на таинство, однако Виктория опровергла эту информацию. Она подчеркнула, что они вместе выбирали крестных.

Я устала постоянно комментировать ложь. Он знал, потому что мы с ним выбирали крестных вместе. Единственное, что двое человек присоединились уже потом, когда мы не общались. Но мы их приглашали даже вместе. Его побратим, который крестил Яремчика, ехал с фронта и лично позвонил ему и сообщил об этом,

– отметила Билан-Ращук.

Крещение сына Яремчика / фото из Instagram

Что известно о разводе Виктории и Владимира Ращуков?

Актёры находились в официальном браке в течение 10 лет. Весной этого года Владимир Ращук публично признался, что влюбился в другую женщину. Впоследствии Виктория рассказала, что новые отношения мужа начались ещё тогда, когда они были вместе.

В этот сложный период у пары родился общий сын Ярема, появления которого супруги долго ждали. Однако, по словам актрисы, даже после рождения ребенка бывший супруг продолжал встречаться с новой женщиной.

Напомним, что бывшая жена Ращука объяснила, что разрушило их брак.