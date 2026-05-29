Виктория Билан-Ращук считает, что война не стала катализатором событий. Она поделилась мыслями в интервью "РБК-Украина LIFE".

Артистка рассказала, что ранее связывала проблемы в браке и развод с влиянием войны. Но впоследствии она изменила свою позицию.

Я так думала, потому что мне эти мысли навязали. Мне рассказали, что это война, это изменения, это что-то в голове. Сейчас я так не считаю. Анализируя нашу жизнь и отношения, все, что произошло, я знаю, что люди не меняются. Я просто или этого не замечала, или очень любила,

– поделилась Виктория Билан-Ращук.

Виктория считает, что настоящая причина развода заключается в другом. Она отметила, что ей стоило обратить на это внимание гораздо раньше.

"Я жила с абсолютным стопроцентным нарциссом. Это я могу сказать однозначно. Такой человек оказался. Это не потому, что я хочу его обидеть. Есть определенное расстройство у людей, и оно существует", – сказала актриса.



Владимир Ращук и Виктория Билан с сыном / Фото из инстаграма актера

Актриса отметила, что часто получает критические комментарии в свою сторону, вроде: "обиженная женщина". Виктория заверила, что уже отпустила эту ситуацию.

Мне сейчас так хорошо. Я наконец занимаюсь собой и своими детьми,

– говорит актриса о жизни после развода.

Почему Владимир и Виктория Ращуки разводятся?

В апреле этого года актер и военный Владимир Ращук рассказал о том, что больше не состоит в отношениях с женой Викторией. Он поделился, что снова влюблен.

Виктория назвала его слова "лицемерием" и пошла на интервью. Она рассказала не только о своей жизни и карьере, но и об отношениях с Владимиром Ращуком.

Как говорит актриса, Владимир изменял жене во время ее беременности, неоднократно обманывал и вел двойную жизнь. Виктория давала мужу шансы, но ситуация не менялась. Сейчас идет бракоразводный процесс.