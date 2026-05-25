Неутешительное известие она опубликовала на своей странице в инстаграме.

Мы больше не вместе. Благодарна за 13 лет в браке, трех замечательных детей и счастливые моменты. Лучшее впереди для нас обоих,

– написала Стася.

Причину развода с мужем знаменитость не назвала.

Для контекста! С Ярославом Ровинским Стася женилась в 2014 году. У супругов родилось двое сыновей, Эван и Эней, и дочь Эмма.

Стася Ровинская с мужем и детьми / Фото из соцсетей

Где живет и чем занимается Стася Ровинская?

Стася Ровинская строила карьеру на украинском телевидении, однако после начала полномасштабного вторжения покинула страну. Сначала она с мужем и детьми переехала в Грузию, а затем поселилась в Нью-Йорке, где живет уже четыре года.

Из соцсетей Стаси известно, что в США она занимается фотографией, а также основала независимую киностудию (Independent film studio).