Вікторія Білан-Ращук вважає, що війна не стала каталізатором подій. Вона поділилась думками в інтерв'ю "РБК-Україна LIFE".

Дивіться також Після 13 років у шлюбі: відома українська ведуча розлучається з чоловіком

Артистка розповіла, що раніше пов'язувала проблеми у шлюбі та розлучення з впливом війни. Але згодом вона змінила свою позицію.

Я так думала, бо мені ці думки нав'язали. Мені розказали, що це війна, це зміни, це щось в голові. Зараз я так не вважаю. Аналізуючи наше життя і стосунки, все, що сталося, я знаю, що люди не міняються. Я просто або цього не помічала, або дуже кохала,

– поділилась Вікторія Білан-Ращук.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Вікторія вважає, що справжня причина розлучення полягає в іншому. Вона зазначила, що їй варто було звернути на це увагу набагато раніше.

"Я жила з абсолютним стовідсотковим нарцисом. Це я можу сказати однозначно. Така людина виявилась. Це не тому, що я хочу його образити. Є певний розлад у людей, і він існує", – сказала акторка.



Володимир Ращук та Вікторія Білан з сином / Фото з інстаграму актора

Актриса зазначила, що часто отримує критичні коментарі у свій бік, на кшталт: "ображена жінка". Вікторія запевнила, що вже відпустила цю ситуацію.

Мені зараз так добре. Я нарешті займаюсь собою і своїми дітьми,

– каже акторка про життя після розлучення.

Чому Володимир та Вікторія Ращуки розлучаються?

У квітні цього року актор і військовий Володимир Ращук розповів про те, що більше не перебуває у стосунках з дружиною Вікторією. Він поділився, що знову закоханий.

Вікторія назвала його слова "лицемірством" і пішла на інтерв'ю. Вона розповіла не тільки про своє життя та кар'єру, але й про стосунки з Володимиром Ращуком.

Як каже акторка, Володимир зраджував дружину під час її вагітності, неодноразово обманював та вів подвійне життя. Вікторія давала чоловіку шанси, але ситуація не змінювалась. Зараз триває процес розлучення.