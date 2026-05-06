Вікторія дала велике інтерв'ю Аліні Доротюк, де розповіла власну правду про стосунки з Володимиром.

Близько місяця тому Володимир Ращук дав інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі КіноUA, де заявив, що під час повномасштабного вторгнення у нього відбулась переоцінка цінностей. Актор повідомив, що вони з дружиною ухвалили рішення про розлучення, та заявив, що закохався в іншу жінку.

Вікторія Білан звинуватила колишнього чоловіка у брехні. Акторка зізналась, що її зачепило інтерв'ю Володимира, тому вирішила розповісти власну правду.

Проблеми у шлюбі почалися, коли Білан була вагітна. В акторки було кілька спроб ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення). За словами жінки, під час останньою Ращук уже їй зраджував.

На останнє ЕКЗ він зі мною йшов, уже зустрічаючись з цією особою. Це був підлий вчинок,

– шокувала вона зізнанням.

Вікторія дізналась про зраду чоловіка, коли побачила листування з іншою жінкою, але він запевнив, що між ними нічого серйозного немає, зокрема фізичної близькості.

Я її одразу набрала з його телефона. Вона слухавку не взяла. Я її набрала зі свого телефону, кажу: "У нас сім'я, кохання, я вагітна", та почула у відповідь: "Я знаю, що ти вагітна, і що?",

– пригадала акторка.

Білан пробачила чоловіку, але згодом дізналась, що він продовжував її зраджувати. Акторка побачила відверте листування Ращука з іншою жінкою.

З її боку була багато порад, як мені брехати, щоб я не здогадалась, як зробити так, щоб не здогадався її чоловік. Вони 13 років були у цивільному шлюбі,

– додала Вікторія.

Як виявилося, коли Володимир сказав Вікторії, що їде чергувати на ППД (пункт постійної дислокації), то насправді проводив час з коханкою. Так, актор вів подвійне життя.

Вона не посестра, вона не з фронту. Це була дуже планомірна робота над тим, щоб забрати його зі шлюбу. Це було дуже красиво, професійно зроблено. Він був її коханцем 20 років тому, коли вона була перший раз одружена,

– розповіла колишня дружина Ращука.

Друге листування Володимира з коханкою Вікторія зберегла, а пізніше показала йому і сказала збирати речі. Проте актор почав просити вибачення у дружини й говорити, що любить тільки її.

"Навіть якщо будуть потрібні роки, щоб ти мене пробачила, я готовий чекати". Він навіть так сказав,

– пригадала Білан.

Подружжя проговорило три години. Ращук навіть подзвонив до коханки, сказав, що між ними все скінчено та видалив її номер, а Білан зібрала чоловіку речі на фронт.

Попри це, Володимир продовжував підтримувати зв'язок з коханкою. Коли чоловік повернувся з шоу "Зрадники", його речі вже були зібрані. Наразі актори офіційно не розлучені.

Білан зізналась, що неодноразово пробачала Ращука, бо кохала. Зараз вони підтримують зв'язок виключно заради сина.

