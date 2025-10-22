Старша сестра Джіджі та Белли Хадід вийшла заміж за відомого продюсера

Старша зведена сестра Джіджі та Белли Хадід, Алана, вийшла заміж. Вона побралася з продюсером, лауреатом премії "Еммі", який працює у сфері психічного здоров'я, Россом Вільямсом.

Стали відомі подробиці їхнього чарівного весілля. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання British Vogue.

Пара святкувала в будинку батька Алани в Лос-Анджелесі. Весілля відбулося 18 жовтня. Відомо, що дата була не випадковою – саме в цей одружилися батьки Росса.

Весільна церемонія проходила на свіжому повітрі, яку проводив один із найкращих друзів пари.

На святкування Алана одягнула сукню зі старих колекцій Вів'єн Вествуд й фату з квітами, а її коханий – класичний чорний костюм, який доповнив білою сорочкою та світлою краваткою кремового відтінку з ненав'язливим візерунком.

Що цікаво, наречений до свого образу додав коричневі шкіряні туфлі, а от Алана була босоніж.

Моделі Белла та Джіджі Хадід були дружками на весіллі. Подружки нареченої для святкування обрали плаття в зеленому кольорі, що відповідало дрескоду. "Це було чудово", – написала Джіджі та показала кадри з весілля у своїх інстаграм-сторіс.



Джіджі Хадід показала фото з весілля сестри / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про стосунки Алани Хадід та Росса Вільямса?

Пара познайомилась у 2021 році через додаток для знайомств.

Здавалося, що я ніколи ні з ким не познайомлюся в цьому застосунку, і потім – без жодного перебільшення – зробила останній свайп, і він (Росс – 24 Канал) з'явився,

– розповідала жінка.