Alena Omargalieva відверто зізналась, чи була криза у стосунках з чоловіком-воїном
- Alena Omargalieva розповіла про складні періоди у стосунках з чоловіком-військовим Тамерланом, які вони подолали разом.
- Пара змінилася через роки спільного життя, пройшла випробування відстанню та війною, і тепер більше цінує одне одного.
Alena Omargalieva та її чоловік Тамерлан перебувають у шлюбі вже 12 років. За цей час їм довелось пройти чимало випробувань.
Alena Omargalieva в інтерв'ю для Show 24 зізналася про складні періоди у стосунках з чоловіком-військовим Тамерланом. Вона розповіла, як це було.
Були невеличкі кризи. Озираючись назад, скажу це. Бо ми всі живі люди, у нас є свої хвилювання, переживання за майбутнє. Але ми все подолали разом. Особливо дуже важко бути на відстані. Але зараз все слава Богу,
– поділилась артистка.
Повне інтерв'ю з Alena Omargalieva читайте у рамках проєкту "Інтерв'ю24".
За роки спільного життя, а також після випробувань відстанню і війною, подружжя Альони й Тамерлана змінилося. Це підтвердила і сама артистка.
"Ми повністю змінилися. І мій чоловік, і я. Це нормально, тому що раніше ми не думали ні про що, думали, що в нас є завтра і все буде окей. А зараз ми поспішаємо жити, поспішаємо цінувати одне одного і поспішаємо кохати", – зауважила Alena Omargalieva.
Історія кохання Тамерлана та Alena Omargalieva
- Тамерлан та Альона познайомилися у соціальних мережах. Репер написав співачці першим та запропонував їй співпрацю. Так почалась робота над проєктом TamerlanAlena.
- Лише через півтора року спільної роботи у них зав'язалися стосунки. Вони почали більше приділяти увагу одне одному, багато розмовляти про особисте.
- У новорічну ніч Тамерлан освідчився Альоні. А в 2013 році вони зіграли весілля.