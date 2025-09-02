Alena Omargalieva та її чоловік Тамерлан перебувають у шлюбі вже 12 років. За цей час їм довелось пройти чимало випробувань.

Alena Omargalieva в інтерв'ю для Show 24 зізналася про складні періоди у стосунках з чоловіком-військовим Тамерланом. Вона розповіла, як це було.

Були невеличкі кризи. Озираючись назад, скажу це. Бо ми всі живі люди, у нас є свої хвилювання, переживання за майбутнє. Але ми все подолали разом. Особливо дуже важко бути на відстані. Але зараз все слава Богу,

– поділилась артистка.

За роки спільного життя, а також після випробувань відстанню і війною, подружжя Альони й Тамерлана змінилося. Це підтвердила і сама артистка.

"Ми повністю змінилися. І мій чоловік, і я. Це нормально, тому що раніше ми не думали ні про що, думали, що в нас є завтра і все буде окей. А зараз ми поспішаємо жити, поспішаємо цінувати одне одного і поспішаємо кохати", – зауважила Alena Omargalieva.

Історія кохання Тамерлана та Alena Omargalieva