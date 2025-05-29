Майже три десятиліття створював треки для "Сімпсонів": помер композитор Альф Клаузен

У четвер, 29 травня, помер американський композитор Альф Клаузен. Протягом 27 років він створював треки для мультсеріалу "Сімпсони".

Клаузен відійшов у вічність у віці 84 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про Альфа Клаузена

Донька композитора Каарін повідомила агенції, що Клаузен помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Варто зазначити, що до того він 10 років боровся з хворобою Паркінсона.

Клаузен відомий саундтреками до мультсеріалу "Сімпсони". Він також писав музику для телесеріалів "Місячне сяйво" та "Альф". Щодо останнього він навіть жартував, що то не його родич, адже герой має таке ж ім'я, як він.

Окрім цього, 30 разів Клаузен номінувався на премію "Еммі", 21 з яких – за "Сімпсонів" та двічі перемагав у ній у 1997 та 1998 роках.

Зауважимо, що головну пісню для "Сімпсонів" створив Денні Елфман, тоді як Клаузен приєднався до проєкту у 1990 році й забезпечував практично всю його музику до 2017 року.

Композитор створив майже 600 партитур і для їх виконання диригував оркестром з 35 учасників. Він підходив до музики "Сімпсонів" як до драми та казав: "Я озвучую емоції персонажів, а не конкретні дії на екрані".

Клаузен був неймовірно талановитою людиною, яка так багато зробила для "Сімпсонів",

– написав один із перших сценаристів "Сімпсонів" Ел Джин.

Також композитор створював музику до кінострічок 1980-х років, зокрема таких як "Сплеск", "Повелитель звірів" та "Місячне сяйво". У Клаузена залишилися дружина Саллі, діти Каарін, Скотт і Кайл, пасинки Джош та Емілі, а також 11 онуків.

До слова, раніше на війні загинув актор "Дизель шоу" Максим Неліпа. Він був командиром розвідувального взводу та загинув у бою 12 травня.